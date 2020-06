Kritik anzunehmen ist nicht einfach. Allerdings können manche überhaupt nicht mit Feedback umgehen. Sie fühlen sich sofort angegriffen und nehmen jede Kleinigkeit sofort persönlich.

Vor allem diese vier Sternzeichen können gar nicht mit Kritik umgehen.

Schütze

Schützen sind meist sehr selbstbewusste Menschen und deshalb glauben sie auch, unfehlbar zu sein. Kein Wunder also, dass sie ziemlich empfindlich reagieren, wenn jemand Kritik äußert. Damit können sie nämlich gar nicht umgehen. Zu seinen Fehlern kann dieses Sternzeichen gar nicht stehen, ein Feedback-Gespräch mit dem Schützen kann also schnell mal ungemütlich werden.

Jungfrau

Auch die Jungfrau zählt zu den Sternzeichen, die nicht mit Kritik umgehen können. Sie ist extrem perfektionistisch und hat für alles einen Plan. Deshalb glaubt sie auch, alles immer perfekt unter Kontrolle zu haben. Sobald sie dann aber doch jemand kritisiert fühlt sie sich persönlich richtig angegriffen. Sie lässt sich nicht gerne sagen, was sie besser machen könnten, da sie schon im Vorhinein davon ausgeht, alles richtigzumachen.

Fische

Dieses Sternzeichen ist sehr sensibel, weshalb es auch nur schwer mit Kritik umgehen kann. Denn die ohnehin schon etwas unsicheren Fische bekommen Feedback schnell mal in den falschen Hals. Das knabbert an ihrem Selbstbewusstsein. Man muss also genau aufpassen, wie man gewisse Dinge formuliert, bevor man den Fisch damit konfrontiert.

Krebs

Der Krebs zählt ebenfalls zu jenen Sternzeichen, die einfach nicht kritikfähig sind. Er hört sich nur ungern an, was Kollegen ihm zu sagen haben. Und sobald auch nur die kleinste Kritik von Freunden oder der Familie kommt, nagt das ziemlich an ihm. Der Krebs macht sich dann ständig Gedanken darüber und ist komplett aus der Bahn geworfen. Vor allem dann, wenn er das Feedback überhaupt nicht nachvollziehen kann.