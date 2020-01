Es ist wichtig, Anerkennung und Lob zu zeigen. Komplimente haben mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun und positives Feedback motiviert im beruflichen genauso wie im privaten Umfeld. Außerdem steigert es das Selbstvertrauen, zu wissen, dass man unsere Leistung anerkennt. Doch für viele ist es schwer, mit Lob richtig umzugehen. Das kann viele Gründe haben und beispielsweise auch am Sternzeichen liegen.

Besonders diese drei können keine Komplimente annehmen:

Jungfrau

Die Jungfrau ist sehr selbstkritisch. Sie findet an allem, was sie macht, einen Fehler. Ihre Erfolge erkennt sie nicht gerne an. Wenn man einer Jungfrau ein Kompliment macht, dann spielt sie ihre Leistungen gerne runter und kann sich nicht wirklich darüber freuen. Viel mehr erklärt sie dann ihrem Gegenüber, was sie selbst gerne besser gemacht hätte und wieso sie das Lob gar nicht verdient hat. Doch auch wenn es nur ein Kompliment über ihr Äußeres ist, fällt es der Jungfrau schwer, damit umzugehen.

Stier

Der Stier ist sehr bescheiden und findet es nicht nötig, für seine harte Arbeit Anerkennung zu bekommen. Er ist der Meinung, dass jeder stets sein Bestes geben sollte und lebt auch danach. Egal ob im Privaten oder im Beruflichen: Das Sternzeichen gibt immer 100 Prozent. Das erwartet es aber auch von anderen. Komplimente findet es unnötig und nimmt sie weder gerne an, noch kann man umgekehrt von einem Stier Lob erwarten.

Steinbock

Der Steinbock ist ein echter Workaholic. Er ist rund um die Uhr beschäftigt, hat einen engen Terminplan und denkt stets daran, wie man etwas besser machen könnte. Diese Charaktereigenschaft bringt ihm viele Bewunderer ein. Doch Lob und Anerkennung nimmt der Steinbock nur ungern an. Immerhin erwartet er sich die gleiche Leistung von seinen Mitmenschen. Außerdem hat der Steinbock Angst davor, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Deswegen hält er es für besser, gar nicht auf die vielen Komplimente der Anderen zu hören und sich lieber darauf zu konzentrieren, was als Nächstes ansteht.