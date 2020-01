Wie Medien berichten, werden bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes nach 76 Jahren nun erstmals nur vegetarische Speisen serviert.

Zudem möchte die Veranstaltung mit dem Verzicht auf Fleisch laut eigenen Aussagen auf die Probleme des Klimawandels aufmerksam machen.

Golden Globes serviert nur vegetarische Speisen

Am 5. Januar findet in Beverly Hills zum 77. Mal die alljährliche Vergabe der Golden Globes statt. Sie gelten neben den Oscars als der höchst angesehene Filmpreis. Wie der Hollywood Reporter berichtete, wird es dieses Jahr erstmals ein rein vegetarisches Menü geben. Laut der US-Zeitschrift sollen die Gäste Austernpilze und Wildrisotto bekommen. Dazu serviert man den Promis geröstete Kohlsprossen, Karotten sowie eine gekühlte Rübensuppe.

Veranstalter Lorenzo Soria begründete seine Entscheidung zur vegetarischen Kost gegenüber der Nachrichtenagentur AP mit dem Klimawandel. “Das Essen, das wir essen, die Art und Weise, wie wir das Essen anbauen, die Art und Weise, wie wir das Essen entsorgen, ist einer der Hauptgründe für die Klimakrise“. Soria wolle mit dem Verzicht auf Fleisch zudem ein Signal senden und die Aufmerksamkeit auf die Probleme des Klimawandels richten.

Golden Globes: Das sind die Nominierten

Für die hart umkämpfte Auszeichnung sind auch dieses Jahr jede Menge Filmproduktionen nominiert. So gilt das Netflix-Drama “Marriage Story” mit insgesamt sechs Nominierungen als besonders großer Anwärter für einen Golden Globe. “The Irishman” sowie “Once upon a time in Hollywood” könnten sich mit jeweils fünf Nominierungen ebenfalls über einen Filmpreis freuen. Unter den Nominierten befindet sich zudem auch die Verfilmung der Comic-Figur Joker mit Schauspieler Joaquin Phoenix, die bereits einige Wochen nach ihrer Veröffentlichung große Erfolge feierte.

Beste Schauspielerin in einem Film – Drama

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “LittleI Woman”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renée Zellweger, “Judy”

Bester Schauspieler in einem Film – Drama

Christian Bale, “Le Mans 66: Gegen jede Chance”

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Adam Driver, “Marriage Story”

Joaquin Phoenix, “Joker”

Jonathan Pryce, “Die zwei Päpste”

Bester Regisseur – Film

Bong Joon Ho, “Parasite”

Sam Mendes, “1917”

Todd Phillips, “Joker”

Martin Scorsese, “The Irishman”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Bestes Drehbuch – Film

Noah Baumbach, “Marriage Story”

Bong Joon Ho & Han Jin Won, “Parasite”

Anthony McCarten, “Die zwei Päpste”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Steven Zaillian, “The Irishman”

Bester Animations-Film