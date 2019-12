Es ist ein Gspusi und eigentlich möchtest du von ihm noch mehr. Doch irgendwie hast du das Gefühl, das wird nichts.

Hier sind 9 Sätze, die er nur dann sagt, wenn er eigentlich nicht so auf dich steht.

1. “Ich finde, Beziehungen sind einengend.”

Naja, das sagt schon alles. Und wenn er dich dann doch noch sehen will, dann kannst du dir sicher sein, dass es nicht ist weil er sich durch dich bekehren lässt. Wahrscheinlich bist du einfach nur viel zu nett.

2. “Ich bin noch nicht über meine Ex hinweg!”

Die Lüge, die immer passt. Natürlich meinen es einige sogar ernst und wollen nicht, dass du zum Rebound wirst. Den meisten kommt dieser Satz aber einfach nur gelegen um ein wenig Mitleid zu schinden und sich aus dem Staub zu machen.

3. “Du hast etwas Besseres verdient!”

Das klingt eher nach: “Ich könnte zwar mehr Liebe geben, aber eben nicht dir!”. In einem solchen Fall hast du tatsächlich jemand besseren verdient.

4. “Ich würde deine Eltern ur-gern kennenlernen, aber Breaking Bad läuft an dem Abend im TV.”

Irgendwie tut er dir damit sogar einen Gefallen, schließlich willst du deinen Eltern nur Männer vorstellen, die es auch wirklich wert sind. er ist eben keiner davon.

5. “Ich hab im Job wahnsinnig viel um die Ohren!”

Klar gibt es Zeiten, an denen man gestresst ist und man bis über beide Ohren in Arbeit versinkt, dennoch bleibt einem meist die Zeit für einen kurzen Anruf oder ein Drink am Abend.

6. “Ich würde gern mit dir in den Urlaub aber ich hab bestimmt was vor (weiß nur noch nicht was)!”

Er will offensichtlich keine Zukunftspläne mit dir schmieden. Achtung: Wink mit dem Zaunpfahl!

7. “Ich bin es nicht gewohnt jeden Tag dieselbe Person zu treffen, ist irgendwie komisch, nicht?”

Nein, ist es nicht. Und wenn er es komisch findet, dann ist das irgendwie nichts Ernstes. Man verbringt gerne Zeit mit Menschen, die man mag. Andere werden gemieden. So ist das halt.

8. “Es macht irgendwie keinen Sinn, oder?”

Diese Ansage ist direkt und man sollte sie tatsächlich wertschätzen. Sie ist immerhin besser als Funkstille oder Lügen.

9. Gar nichts.

Komplette Funkstille ist ein rotes Tuch, wird aber oft verwendet. Bei solchen Männern solltest du dich schleunigst vom Acker machen, denn sie sind nicht aufrichtig genug um an deiner Seite zu stehen.