Manchmal braucht jeder Mensch ein kleines Nickerchen unter Tags. Aber manche Sternzeichen sind einfach immer müde und leben quasi in ihrem Bett.

Diese 3 Sternzeichen könnten den ganzen Tag schlafen.

Fische

Fische sind von Natur aus sehr verträumt. Sie träumen aber nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Tag. Am liebsten würden sie permanent nur im Bett liegen und vor sich hin dösen. Daher ist es auch keine Überraschung, dass sie immer müde sind und gar nicht mehr aufhören können zu gähnen.

Waage

Die Waage ist die Königin der Bequemlichkeit. Sie liebt es auf der Couch zu liegen und nichts zu tun. Vermutlich, weil sie immer müde ist. Am liebsten würde die Waage den ganzen Tag schlafen. Auch in der Früh ist sie die Ruhe selbst und braucht oft ein bisschen länger, um so richtig in die Gänge zu kommen.

Schütze

Der Schütze ist sogar während dem schlimmsten Stress noch immer müde. Es wirkt so, als ob er unter Tags gar nicht in die Gänge kommt. Ein Power-Nap ist für den Schützen gar nicht möglich. Denn seine Nickerchen dauern meist Stunden. Und sogar danach kommt er nicht wirklich in die Gänge.