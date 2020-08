Manche Menschen haben die Fähigkeit andere nach ihren Vorstellungen zu manipulieren. Diese Sternzeichen scheuen nicht davor zurück, andere zu beeinflussen und sind extrem manipulativ.

Diese 3 Sternzeichen sind Meister der Manipulation.

Skorpion

Eigentlich wirkt der Skorpion meist ruhig und zurückhaltend, doch tief in ihm ist er extrem manipulativ. Wenn er will, kann er andere so beeinflussen, dass alle nach seinen Vorstellungen handeln. Sowohl in Beziehungen als auch in Freundschaften kann es passieren, dass der Skorpion plötzlich seine dunkle Seite zeigt und sich gegen dich wendet. Sei deshalb im vorsichtig, was du einem Skorpion anvertraust.

Löwe

Der Löwe steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt. Alles muss sich um ihn drehen. Damit das so bleibt, hat er keine Scheu sein Umfeld zu seinen Gunsten zu manipulieren. Er nutzt die Schwächen anderer aus, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Dabei sind ihm Partner und Freundschaft meist egal.

Zwillinge

Anstatt selbst Verantwortung zu übernehmen, schieben Zwillinge gerne anderen die Schuld in die Schuhe. Sie sind extrem talentiert darin, ihrem Gegenüber das Wort im Mund umzudrehen und ihre Mitmenschen zu manipulieren, ohne, dass diese es merken. So lenken sie von ihren eigenen Unsicherheiten ab und bekommen dadurch was sie wollen. Sie kommen mit ihren Taten meistens ungeschoren davon.