Im Bezirk Landeck in Tirol gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich zwei Erdbeben hintereinander. Einige Bewohner dachten zuerst an eine Explosion.

Die beiden Erschütterungen waren kilometerweit sogar bis in die Schweiz zu spüren.

Tirol: Zwei Erdbeben hintereinander

In der Nacht von Samstag auf Sonntag erschütterten gleich zwei Erdbeben hintereinander Tirol. Im Raum Landeck kam es Samstagabend gegen 21:44 Uhr zu einem Beben der Stärke 4 und nur fünf Stunden später, gegen 2:50 Uhr zu einem weiteren Beben der Stärke 3,5. Laut ZAMG wurde das erste Beben in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern wahrgenommen, das zweite innerhalb 40 Kilometern.

Sogar in der Schweiz spürte man die Erschütterungen. Das berichtete unter anderem die Schweizer Nachrichtenagentur sda . Die zwei Beben lösten bei der Bevölkerung zunächst Verwirrung aus. Einige dachten sogar, dass es sich um eine Explosion handelt.

Bewohner dachten an Explosion

In Zams berichtete etwa ein Bewohner gegenüber dem ORF, dass er zuerst an eine Explosion dachte. Daraufhin rief er die Feuerwehr. Als die Ursachen der Erschütterungen bekannt waren, wurde der Einsatz abgebrochen. Auch andere Bewohner wussten nicht, was vor sich geht. Wie eine andere Frau erzählt, seien viele ihrer Nachbarn verwirrt aus ihren Häusern rannten. Gebäude seien durch das Beben nicht beschädigt worden. Dennoch schließt der Erdbebendienst ZAMG nicht aus, dass es bei einem Erdbeben dieser Stärke noch zu Schäden an Häusern kommen kann.