Wir alle wissen, in Beziehungen gibt es immer wieder auch Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Und auch Liebeskummer ist etwas, dass sich so gut wie nie vermeiden lässt. Ja, verletzt zu werden, ist nicht schön, aber es kommt vor. Manche Menschen haben davor aber so große Angst, dass sie sich deshalb erst gar nicht verlieben wollen.

Diese drei Sternzeichen zählen zu jenen Menschen, die extreme Angst vor der Liebe haben.

Fische

Fische zählen zu den emotionalen und sensiblen Sternzeichen. Sie können mit schwierigen Situationen und Problemen nur schwer umgehen. Vor allem Liebeskummer bringt sie total aus der Bahn. Von einer gescheiterten Beziehung erholen sie sich nur sehr langsam. Ihre Angst, erneut enttäuscht zu werden und den Schmerz noch einmal durchstehen zu müssen, hindert sie daran, sich wieder neu zu verlieben.

Stier

Auch der Stier gehört zu den Sternzeichen, die Angst vor der Liebe haben. Eigentlich wünscht er sich nichts mehr, als eine gut funktionierende Partnerschaft, doch die Angst davor, verletzt zu werden, überwiegt. Bevor er riskiert, dass sein Herz gebrochen wird, lässt er sich lieber erst gar nicht auf jemanden ein.

Jungfrau

Die Jungfrau hat am liebsten Kontrolle über alles. Dem Zufall überlässt sie absolut nichts. Und das ist auch in der Liebe so. Deshalb fällt es ihr auch schwer, sich einfach mal fallen zu lassen. Sie hat Angst, dass ihr Herz in tausend Teile zerbrechen könnte, wenn sie es nur einmal öffnet.