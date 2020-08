Katy Perry wird allen Anschein nach sehr, sehr bald Mutter. Vor einigen Monaten hatte der Popstar gemeinsam mit ihrem Freund Orlando Bloom bestätigt, dass sie Nachwuchs erwartet.

Nun postete sie ein Foto auf ihrem Instagram-Account, dass sie mit verdächtig großem Bauchumfang zeigt. Steht die Geburt vielleicht kurz bevor?

Bekommt Katy Perry bald ihr Kind?

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Katy Perry nun ein lustiges Foto von sich, in dem sie sich hochschwanger und sichtlich erschöpft zeigt. Auf dem Bild scheint sie einen kurzen Power-Nap in einem Babymoden-Geschäft zu machen. Die Sängerin hängt sichtlich erschöpft in einem Stuhl zwischen Baby-Gewand und Einrichtungsstücken. Zu ihrem Post schreibt sie “Poopedstar”, ein Wortspiel aus dem englischen Wort “pooped” für erschöpft und Popstar. Das Baby-Shopping dürfte die Sängerin, die in einem bequemen Trainingsanzug und Hausschuhen unterwegs war, also ziemlich angestrengt haben. Kein Wunder. Ihre Babykugel lässt immerhin vermuten, dass die Schwangerschaft schon weit vorangeschritten ist. Bekommt Katy also bald ihr Kind? Im wievielten Monat Katy ist, hat das Paar bisher nicht verraten.

Sängerin erwartet Tochter

Immerhin weiß man bereits, dass Orlando und Katy eine Tochter erwarten. Die Vorfreude ist riesig. Auch, wenn die Sängerin zuerst etwas Bedenken hatte. “Ich hatte einfach nicht so das Mutter-Gen in mit. Ich musste das jetzt wirklich erst lernen”, erklärte sie vor Kurzem. Doch mittlerweile scheint die das Baby-Fieber so richtig gepackt zu haben. In einem Interview mit dem Magazin “People” beantwortete die Sängerin mehrere Fragen von Kindern. Dabei erklärte sie auch, dass sie sich nach ihrer Tochter noch einen Sohn wünschen würde. Für Katy ist es ihr erstes Kind. Orlando Bloom hat hingegen bereits einen Sohn aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr.