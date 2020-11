Es gibt diese gewissen Filme, die einen dazu animieren ein besserer Mensch, mutiger oder zielstrebiger zu werden. Das kann unglaublich motivierend und aufbauend sein.

Manchmal braucht man einfach einen Motivationsschub. Deshalb haben wir hier die motivierendsten und berührendsten Filme auf Netflix für euch:

1. Blind Side

Gibt es etwas Schöneres als einen Außenseiter der zum Helden einer ganzen Familie wird? “Blind Side” ist die Geschichte eines Waisenjungen, der von einer wohlhabenden Familie davor gerettet wird auf der Straße zu landen. Dabei stellt sich heraus, dass er der geborene Football-Spieler ist. Eine wirklich rührende Geschichte, die einem beweist, dass sogar aus dem unscheinbarsten Menschen ein Held werden kann. Und das Beste: Die Story basiert auf einer wahren Begebenheit!

2. Das Streben nach Glück

Das ist einer dieser Filme, bei dem man schon mal die ein oder andere Träne vergießt. “Das Streben nach Glück” ist eine wirklich traurige Geschichte, in der ein Vater versucht, genügend Geld zu verdienen, um mit seinem Sohn nicht mehr auf der Straße schlafen zu müssen. Dabei verliert er aber nie den Mut und die Hoffnung auf ein besseres Leben – Eine wirklich motivierende Geschichte, die einen antreibt für sein Ziel zu kämpfen. Koste es was es wolle!

3. Self Made

Die Biografie der ersten self-made Millionärin der USA, Madam C.J. Walker, ist eine dreiteilige Mini-Serie und wirklich sehenswert. Denn diese schwarze Frau arbeitet sich aus eigener Kraft von einer Reinigungsmitarbeiterin bis hin zur Millionärin. Und das in einer Zeit, in der es Frauen generell nicht leicht hatten sich in der männerdominierten Welt zu behaupten. Dieser Film lehrt uns, dass man auch Rückschläge hinnehmen muss und aus diesen lernen kann. Wirklich motivierend!

4. Die Berufung

Ruth Bader Ginsburg! Diese Frau war eine wahre Ikone und ebnete den juristischen Weg für die Frauenrechtsbewegung. Doch jede Heldin hat auch mal ihren Anfang. Genau darum geht es in dem biografischen Film “Die Berufung” und es wird der harte Weg einer jungen Juristin gezeigt, die sich bereits auf der Universität als außerordentlich rechtschaffene Persönlichkeit durchsetzte. Bis hin zu dem alles entscheidenden Fall, bei dem sie das erste Mal vor dem obersten Gerichtshof ein Urteil darüber erwirkte, dass einige US-amerikanische Gesetze sexistisch waren. Eine inspirierende Geschichte, die jedes feministische Herz höher schlagen lässt.

5. Der Junge, der den Wind einfing

In einer Welt voller Armut und Hunger gibt es einen Jungen, der mit einer Erfindung sein ganzes Dorf rettet. Doch bis dahin ist es ein steiniger Weg. Diese Geschichte berührt dein Herz und zeigt, dass man an seinen Träumen festhalten muss. Besonders motivierend ist die Tatsache, dass diesem Jungen immer wieder Steine in den Weg gelegt wurden und er es nicht nur trotzdem schafft seine Ziele zu erreichen, sondern dabei auch noch seine Lebensfreude und seinen Mut nie verliert.

6. Eddie the Eagle

“Aus dir wird nie etwas werden!” – Diesen Satz musste sich Eddie sein ganzes Leben lang anhören. Doch davon lässt er sich nicht beirren und nimmt sich fest vor, an den olympischen Winterspielen als Skispringer teilzunehmen. Dieser Film zeigt, dass man auch immer wieder aufstehen muss, wenn man hinfällt und weiter für seinen Traum kämpfen soll. Obwohl die Geschichte einen tief im Inneren berührt, gibt es in dem Film auch immer wieder lustige Sprüche und komische Szene, die einem zum Lachen bringen. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die einen unglaublich motiviert.