Wir kennen es doch alle: gerade sind wir so richtig in eine neue Netflix-Serie reingekippt und schon beschließt der Streaming-Dienst diese wieder abzusetzen. Von welchen Serien wir uns noch in diesem Jahr verabschieden, lest ihr hier.

Es wäre eine Lüge, wenn wir sagen, wir hätten dabei nicht die ein oder andere Träne verdrückt…

Diese Serien cancelt Netflix

Auch, wenn wir zu 100 Prozent davon überzeugt ist, dass das die beste Serie ist, die wir jemals gesehen haben und wir uns schon wahnsinnig auf die folgenden Staffeln freuen, macht uns Netflix da oft einen Strich durch die Rechnung. Denn manche Produktionen sind einfach nicht so erfolgreich, wie es sich der Streaming-Dienst wohl erhofft hat. Hier gibt es einen mitunter traurigen Überblick über einige Serien, die Netflix 2020 wieder cancelt.