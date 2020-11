Action-Held Arnold Schwarzenegger startet jetzt auch auf Netflix durch. Geplant ist eine Serie, die von Spionage handelt. Dabei übernimmt der 73-Jährige sowohl den Part als Produzent hinter der Kamera, als auch die Agenten-Hauptrolle.

Einen Titel hat die geplante Serie aber noch nicht.

Arnold Schwarzenegger ist bald auf Netflix zu sehen

Der Action-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger hat in seiner Karriere schon so ziemlich alles gemacht. Bis auf Eines! Er hatte noch nie die Hauptrolle in einer Serie. Aber auch das wird sich schnell ändern, damit Arnie diesen Punkt von seiner Bucket-Liste streichen kann. Denn laut einem Bericht des Branchenmagazins Deadline Hollywood, soll der 73-Jährige die Hauptrolle in einer Spionage-Serie spielen, die in weiterer Folge auf Netflix laufen soll.

Arnold Schwarzenegger Spy Adventure Series Headed To Netflix; Skydance TV Show Also Stars Monica Barbaro https://t.co/bDdCH8JcEH — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 11, 2020

Darum geht’s in der Serie ohne Namen

Bisher ist noch kein Titel der Spionage-Serie bekannt. Fest steht jedoch, dass Schwarzenegger in die Rolle eines Geheimagenten schlüpft, der gemeinsam mit seiner Tochter (gespielt von Monica Barbaro) Superschurken auf der ganzen Welt jagt. Dabei soll der Kult-Schauspieler und ehemalige Bodybuilder auch als Produzent mitwirken. Hinter der Kamera sollen dann auch Skydance Television und „Sopranos“-Autor Nick Santora als Produzenten arbeiten.

Wann die Serie gedreht wird und zu welchem Zeitpunkt sie dann auf Netflix erscheint, ist noch nicht klar.