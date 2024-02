Zwei Wochen nach dem Ende von „IBES“ haben sich die diesjährigen Dschungelstars nochmal für eine TV-Reunion getroffen. Diesmal jedoch im kalten Deutschland und mit hottem Gossip.

Die größten Schocker des Nachspiels haben wir für euch zusammengefasst!

„IBES“: Ein Thema beherrscht das Nachspiel

Während das erste Wiedersehen mit den Dschungelcampern traditionell am Sonntag nach dem Finale stattfindet und die Stimmung unter den Stars noch recht gediegen ist, sieht es beim großen „IBES“-Nachspiel zwei Wochen später schon etwas anders aus. Denn die Teilnehmer:innen haben sich in der Zwischenzeit wieder akklimatisiert und langsam in ihren Alltag zurückgefunden. Was aber noch viel wichtiger ist: sie hatten Zeit, sich alle Dschungelcamp-Folgen anzusehen und wissen jetzt dementsprechend auch, wer über wen im Camp gelästert hat.

In den letzten Jahren sorgte das für mächtig Zündstoff unter mehreren Stars. Doch in diesem Jahr gab es beim großen Nachspiel – wie auch schon in der Staffel selbst – nur ein einziges Thema: die Dreiecksbeziehung zwischen Kim, Mike und Leyla, die eigentlich gar keine ist. Und zwischendrin hat auch Twenty4Tim noch etwas Spice ins Feuer gegossen.

Das ist alles so unangenehm. Ich liebe es. #ibes — Leonie (@blossaufdistanz) February 18, 2024

Alle gegen Kim

„Selten ist nach dem Camp so viel passiert wie in dieser Staffel“, leitet Moderatorin Sonja Zietlow die fast dreistündige Show ein. Und damit hat sie gar nicht mal so unrecht. Denn noch in Australien soll es zwischen Kim und Ex-Lover Mike heiß her gegangen sein – das behauptet zumindest Kim. Denn laut der „Klopf-Affäre“, hat Mike früh morgens nach seinem Ausflug in Australiens heißeste Clubs an Kims Hotelzimmertüre geklopft. Anschließend hätten sie „gebummst“, wie Kim zuvor bereits auf Instagram und gegenüber Medien verkündete und während der Reunion-Sendung auch Anya ins Ohr „geflüstert“ hat.

Anyas Reaktion: das kann gar nicht sein, denn Mike sei bis fünf Uhr morgens mit ihr und anderen im Club gewesen. Und auch Mike selbst bestreitet den Booty Call vehement und geht sogar so weit, dass er Kim ein juristisches Sprechverbot verpasst. Laut seinem Anwalt dürfe sie über diese angebliche Lüge nicht mehr sprechen. Hat ja offensichtlich Wirkung gezeigt …

Anwälte sind eingeschaltet hat die gleichen vibes wie #IBES pic.twitter.com/vZ93FOJHnr — L🏳️‍🌈🍭 (@Camziismile) February 18, 2024

Wie es scheint, sind mittlerweile fast alle Dschungelstars auf den Alle-hassen-Kim-Zug aufgesprungen. Selbst jene, die eigentlich gar nichts mit ihr zutun hatten. Etwa Felix, der aus dem Greenroom heraus scharf gegen Kim schoss. Sie würde ohnehin alles in den Mund nehmen, wetterte der Schauspieler weit unter der Gürtellinie.

Während Kim auf so ziemlich jeden Angriff gegen sie eine schlagfertige Antwort parat hatte, platzte ihr aber allmählich der Kragen. „Ich komm’ mir verarscht vor. Alle schießen gegen mich, selbst die Moderatoren“, beschwerte sie sich schließlich. Moderator Jan bedankte sich dann aber immerhin bei Kim, dass ihr persönliches Drama für großartige Einschaltquoten gesorgt hat.

Ganz ehrlich, wenn konstant eine Gruppe einen angreift inkl Moderatoren dann verfällt man in eine Abwehrhaltung #ibes — RedCat Digital (@CatRedArt) February 18, 2024

Geht da jetzt etwas zwischen Mike und Leyla?

Eine Frage, die sich viele allerdings tatsächlich gestellt haben: was ist denn nun mit Mike und Leyla? Noch im Dschungelcamp hat er ihr mehr oder weniger eine Abfuhr verpasst. Während der großen After-Party sah man beide jedoch Hand in Hand von Dannen ziehen. Wurde inzwischen mehr aus ihnen? Angeblich soll es das gewesen sein. Denn während sich Leyla in der Show bemüht, nicht zu sehr über Mike zu schwärmen, bekommen die Moderatoren Jan und Sonja aus Mike nur das Nötigste raus. Das da wäre: „Man ist auf einer Wellenlänge“. Na gut, danke für nix.

ABER: wer, genauso wie wir, in ein „IBES“-Rabbit-Hole gefallen ist, der wird wohl schon gesehen haben, dass Mike und Leyla einen Shared-Insta-Post geteilt haben. Wenn das mal nicht eindeutig ist! Denn darauf zu sehen ist das Vielleicht-Paar kuschelnd im Bett. Man könnte fast meinen, dass es sich dabei um ein Übernachtungsdate beim „Bachelor“ handelt. „Sind wir nur homies oder late night lover?“, steht in der Caption. Damit haben die beiden Lovebirds ihren Fans wohl genau das gegeben, was sie wollten. Denn binnen kürzester Zeit sammelte das Video mehr als 8.000 Kommentare und über 200.000 Likes. „Endlich!“, kommentieren etwa Ex-Dschungelstars Djamila Rowe und Prince Damien.

Heinz Hoenig reicht’s

Der absolute Lieblingsmoment des TV-Publikums, das dieses Kim-Mike-Leyla-Gespann langsam aber sicher satt hatte, war wohl, als Heinz Hoenig der Kragen platzte. Im Greenroom sitzend, befand er sich offenbar direkt zwischen Kim und Leyla, die heftig diskutierten. Nicht mit Heinz! Plötzlich schrie er: „Eure Scheiße kann man langsam nicht mehr mit anhören! Haltet jetzt den Mund! Macht das unter euch aus – nachher!“. Und dann war es tatsächlich still. Wie lange die Sendepause anhielt, ist allerdings eine andere Frage.

Und was läuft zwischen Kim und Tim?

Eine Sache, mit der wohl nur die wenigsten gerechnet hätten: Kim und Tim sollen sich gerade näherkommen. Kim hat vor der Sendung in einem Livevideo verraten, dass sie und Tim Sex hatten. In der Show flüstert sie dann einer ihrer Mitcamperinnen zu, dass sie bereits mehrmals „rumgemacht“ haben. Ob die beiden es ernst meinen? Fans sind sich einig: Nö. Viele glauben, das sei nur Show.

Bevor die Reunion zu Ende ist, verrät Kim noch ein aller letztes Detail über ihre Zeit im Camp. Sie habe auf jeden Fall eine Krone verdient, weil sie etwas zum ersten Mal im Dschungel gemacht hat. Nämlich, sich selbst befriedigen. Auf der Camp-Toilette. Man kann von Kim nun halten, was man möchte – doch sie hat der diesjährigen „IBES“-Staffel mit Sicherheit die meisten Quoten beschert.

Alle Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es auf RTL+ in voller Länge zum Nachschauen.