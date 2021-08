Wem ist es auch schon passiert: Gerade, wenn das Make-up mal perfekt sein soll, entstehen plötzlich unschöne Flecken. Und das besonders gerne an den Wangenknochen und an der Stirn. Mit diesen Tricks passiert euch das nicht mehr.

Wir haben sechs Tipps für euch, mit denen fleckiges Make-up der Vergangenheit angehört.

Mit diesen Tipps gibt’s nie wieder fleckiges Make-up

Viele kennen das Problem: Im Laufe des Tages entstehen unschöne Make-up Flecken im Gesicht oder beim Auftragen vom Contouring will sich die Farbe einfach nicht mehr richtig verblenden lassen. Mit diesen Tipps passiert euch das garantiert nicht mehr:

1. Die Wahl der Foundation

Wusstet ihr, dass einige Foundations nach einer gewissen Zeit nachdunkeln? Um Flecken zu vermeiden, müsst ihr deshalb schon direkt an der Quelle ansetzen. Bevor ihr eine Foundation kauft, unbedingt am Handrücken ausprobieren, um zu sehen, ob das Make-up nachdunkelt. Im Zweifelsfall dann einfach zur helleren Nuance greifen.

2. Die Reinigung

Damit die Foundation möglichst ebenmäßig aufgetragen werden kann, muss euer Gesicht darunter glatt sein. Deswegen vor dem Auftragen der Foundation euer Gesicht erstmal gründlich reinigen. Hin und wieder auch abgestorbene Hautschuppen mithilfe regelmäßiger Peelings entfernen.

3. Die Grundierung vor dem Make-up

Besonders an trockenen Hautstellen setzt sich die Foundation gerne fest. Deshalb muss das Gesicht vor dem Auftragen der Foundation unbedingt gepflegt werden. Am besten eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege wählen und ein paar Minuten einwirken lassen bevor ihr eure Schminkroutine angeht.

4. Die Foundation richtig einarbeiten

Natürlich muss die Foundation aber auch richtig eingearbeitet werden. Dafür muss auch das richtige Werkzeug her. Entweder mit einem Foundation-Pinsel oder mit einem Schwamm in Klopfbewegungen einarbeiten. Auf diese Weise verbindet es sich perfekt mit eurer Haut. Kleiner Tipp: Make-up Schwämmchen nass machen und anschließend ausdrücken. Denn so saugt das Schwämmchen das Make-up nicht auf.

5. Das richtige Contouring

Manchmal scheint bis zum Contouring alles in Ordnung zu sein. Kaum setzt man allerdings mit dem Contouring-Pinsel an, will sich die dunklere Contourfarbe nicht so recht verblenden lassen und wird fleckig. Das liegt meist daran, dass die Contourfarbe zu dunkel ist. Dunklere Farben sind generell schwerer gleichmäßig einzuarbeiten. Also lieber zur helleren Farbe greifen und nicht zu viel auf einmal auftragen. Lieber öfter weniger auftragen aber dafür schön verblenden.

6. Make-up richtig fixieren

Ihr habt es fast geschafft. Nun fehlt nur noch die Fixierung des Gesamtwerks. Hierfür euer Make-up kurz für ca. drei Minuten trocknen lassen, bevor ihr euer Fixing-Powder oder einen Spray auftragt. Auf diese Weise verhindert ihr, dass es sich in den Falten absetzt und trocknet.