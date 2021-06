“Aus alt macht neu” – nicht immer ist es nötig, sich sofort ein neues trendiges It-Piece zu kaufen. Viele Kleidungsstücke, die ihr schon besitzt, könnt ihr mit nur ein paar Handgriffen zu neuen und coolen Kleidungsstücken upgraden. TikTok macht es vor: Mit diesen einfach Fashion-Hacks haucht ihr jedem Kleidungsstück neues Leben ein.

Wir haben uns auf TikTok auf die Suche nach den besten Tricks gemacht, die aus den Kleidungsstücken, die sich sowieso schon in eurem Kleiderschrank befinden, etwas ganz trendiges zaubern.

Diese TikTok Fashion-Hacks müsst ihr kennen

Wir haben zu jedem Basic-Kleidungsstück, das wir in unserem Schränken finden, kreative und einfache Hacks herausgesucht. Diese Fashion-Hacks machen aus euren Basics It-Pieces, die man nicht mehr wiedererkennt.

T-Shirts

T-Shirts haben wir zu genüge in unserem Kleiderschrank. Unser Problem: Sie wirken einfach viel zu schnell uninspiriert, unkreativ und unstylish. Manchmal muss es einfach ein bisschen mehr Liebe zum Detail sein.

Mal anders Knoten: Vorne, überkreuzt, seitlich oder hinten, es gibt unzählige verschiedene Knoten für eure T-Shirts. Wie die unterschiedlichen Knotenvarianten funktionieren, zeigt euch dieses Video.

2. Mit Seidentuch zum gewissen Etwas: Ist der Knoten allein nicht Upgrade genug, könnt ihr ihn auch noch mit einem Seidentuch veredeln, wie dieses Video zeigt.

Jeans

Momentan wollen wir alle die perfekte Vintage-Jeans in unserem Schrank. Oft gibt es sie allerdings einfach nicht in der richtigen Länge oder sie ist an der Taille einfach zu weit, weil wir sie oversized haben wollten.

Die Jeans hochkrempeln: Heutzutage wollen wir, dass die Jeans besonders nach 80’s aussieht. Hierfür gibt es einen einfachen Hochkrempel-Trick. Zuerst an den Seiten nach vorne klappen und dann erst hochkrempeln.

2. Die perfekte Highwaist Jeans: Meistens finden wir die perfekte oversized Vintage-Jeans im Secondhand-Laden unseres Vertrauens. Der Wunsch nach dem Oversized-Look führt aber oft dazu, dass die Jeans uns am Bund etwas zu groß ist. Um die Jeans an der Taille also enger zu machen, brauchen wir noch nicht einmal mehr einen Gürtel. Einfach den Knopf durch das nächstgelegene Gürtelband ziehen und Hose wie gewohnt zuknöpfen.

3. Taillen-Straps für jede Hose: Gerade sehen wir alle Fashionistas Hosen mit Taillen-Straps tragen. Mit einem einfachen Kniff ist das mit jeder Hose möglich: Dafür braucht ihr ein langes Schnürband, das ihr um den Knopf der Hose bindet und um die Hüfte zieht.

Blusen

Seid mal ganz ehrlich, wie viele unterschiedliche Blusen befinden sich momentan in den dunklen Tiefen eures Kleiderschranks? So könnt ihr unerwartete Highlights kreieren.

Die geknotete oversized Bluse: Bei Blusen ist das Problem oft, dass die Knoten sich nach einer Zeit wieder lösen. Mit diesem Fashion-Hack passiert das nicht mehr. Dafür die Enden der Bluse durch die Spalten der zugeknöpften Bluse ziehen und zuknoten.

2.One-Shoulder-Bluse: Ihr seid es leid eure Blusen immer auf dieselbe Art und Weise zu tragen? Mit diesem Fashion-Hack könnt ihr sie auch ganz leicht zu einer One-Shoulder-Bluse umfunktionieren. Einen Ärmel ausziehen und zwischen die Spalten der zugeknöpften Bluse ziehen und eine ungewöhnliche Raffung entstehen lassen.

Kleider

Jede von uns hat dieses eine Jersey-Kleid im Schrank hängen, das einfach nur formlos an uns herunterhängt. Mit einem kleinen Haargummi lässt sich das aber ganz schnell ändern. Einfach an gewünschter Stelle eine Raffung platzieren, mit einem kleinen Haargummi fixieren und schon gebt ihr dem Jersey-Kleid mehr Form.

Cropped Cardigans

Cropped Cardigans liegen seit der Nostalgiewelle mega im Trend, wirken aber recht schnell eintönig. Schon mal daran gedacht, die Knöpfe an deiner Strickjacke über Kreuz zuzuknöpfen? Plötzlich ergeben sie interessante Falten, die deiner langweiligen Strickjacke das gewisse Etwas verleihen.

Tops

Einfarbige Tops, die wir noch aus Urzeiten auf unseren Kleiderhaken hängen haben, kriegen jetzt auch ein einfaches Upgrade. Dafür ein locker fallendes Top einmal um die eigene Achse wickeln und ein Cropped-Top daraus basteln.