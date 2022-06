Wie heißt es so schön? Man soll die Feste feiern, wie sie fallen! Und weil es die kleinen Dinge sind, die das Leben lebenswert machen, gibt es jeden Tag einen Grund zu feiern! Zum Beispiel, dass die Sonne scheint oder dass wir das letzte Stück Kuchen ergattert haben. Gründe gibt es genug, aber wie lassen sie sich am besten feiern? Das verraten wir dir hier. Denn jeder Tag hat das Zeug dazu, der Beste zu werden!

Auch die klein(st)en Erfolge gehören gefeiert

Prüfung bestanden? Ein Projekt abgeschlossen? Den Haushalt gerockt und einen ordentlichen deep-clean eingeräumt? Nimm dir einen Moment Zeit und belohne dich für deine großartigen Leistungen und Bemühungen – egal wie groß oder klein sie waren! Und weil bereits die nächste Herausforderung auf dich wartet und dir wenig Zeit bleibt: Gönn dir einen CINZANO Bianco Soda. Spritzig und leicht süß, gepimpt mit einer Scheibe Zitrone, ist der Drink schnell zubereitet und perfekt für den Genussmoment zwischendurch!

via GIPHY

After-Work-Gönnung

Wenn das Wetter schön ist gibt es nur zwei Varianten eines Büroalltags: 1. wir lieben die Klimaanlage und machen gerne mal die ein oder andere Überstunde oder 2. wir verfluchen das Arbeitsleben und blicken träumend in den blauen Himmel. Egal, wie du die Zeit schlussendlich verbracht hast, der Feierabend sollte seinem Namen alle Ehre machen! Wie? Nach dem letzten Meeting direkt mit den Kolleginnen in der Bar Campari aufschlagen und auf einen weiteren überstandenen Arbeitstag anstoßen!

Video: Aperitivo Workshop @Bar Campari

Beste Freunde gehören gefeiert

Ihr habt bereits in der Sandkiste zusammen gespielt, habt den schlimmsten Boss überlebt, habt gemeinsamen Liebeskummer überstanden oder seid als Klobekanntschaft im Club unzertrennlich geworden? Egal wie lange ihr euch kennt, oder wie ihr euch kennengelernt habt, wichtig ist nur, wie gerne ihr euch habt und dass ihr für einander da seid! Am besten ganz spontan mit einer Flasche CINZANO Bianco bei deiner BFF zuhause aufkreuzen – so entstehen die besten Erinnerungen!

via GIPHY

Gutes Essen ist immer ein Grund zum Feiern

Wir lieben gutes Essen, du auch? Und wir lieben auch das Drumherum. Denn geselliges Beisammensein braucht keinen besonderen Anlass. Ob selbst kochen, bekocht werden oder Essengehen – Hauptsache, es schmeckt! Zum Einstimmen empfehlen wir als Aperitif das ein oder andere Glas CINZANO Rosato oder Smeraldo und dazu die besten Menschen, stimmungsvolle Musik und das richtige Ambiente – La vita e bella, was will Frau mehr?

Bild: CINZANO

Sommer, Sonne, Sonnenschein

Endlich ist er da: Der Sommer! Und weil wir ihn so sehr vermisst haben, feiern wir jede warme Stunde und jeden Sonnenstrahl! Wir genießen die Zeit im Freien bei einem Picknick im Park, plantschend am See, gemütlich am Balkon oder ganz casual im Schanigarten. Einen erfolgreichen Sommertag lassen wir schließlich mit einem Aperitivo ausklingen und feiern La dolce vita mit einem Glas eisgekühltem CINZANO. Ein CinCin auf das Leben und auf uns!

via GIPHY