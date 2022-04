In Sekundenschnelle können wir mittlerweile miteinander schreiben und uns austauschen – zumindest in der Theorie. Denn für einige Menschen ist das Schreiben in der Praxis deutlich anstrengender; und antworten eine nahezu unmögliche Aufgabe.

Bei diesen Sternzeichen hat man schnell das Gefühl, sie ghosten einen.

Fische

Fische sind richtige Tagträumer. Sie neigen dazu, in ihrer eigenen Blase zu leben und dabei das ein oder andere wichtige Detail zu übersehen. Wie etwa Nachrichten, die seit Tagen ungelesen sind oder Mails, die auf eine Antwort warten. Denn auch, wenn die Fische sich motiviert haben, die Nachrichten zu lesen, versäumen sie es nur zu gerne, dann auch darauf zu antworten.

Denn in der Sekunde, in der sie überlegen, was sie antworten könnten, schwirren ihre Gedanken auch schon wieder ganz woanders hin. Das kann gerade dann schwierig werden, wenn man sich mit den Fischen auf einen Termin oder ein Date einigen will. Doch das liebenswürdige Sternzeichen ist extrem selbstreflektiert und weiß auch, dass Antworten eine seiner Schwächen ist. Eben deshalb haben die Fische auch immer eine Ausrede – und Entschuldigung – parat.

Widder

Ihr wollt einem Widder ganz dringend etwas sagen und braucht schnell eine Reaktion? Vergesst es! Denn wer von einem Widder eine Antwort erwartet, braucht vor allem eines: Geduld. Die Widder sind bekannt dafür, Nachrichten zu überlesen, auf Antworten zu vergessen oder schlichtweg tagelang offline zu sein. Was sich schnell so anfühlt, als würde man brutal geghostet werden, hat aber eigentlich gar nichts mit einem persönlich zu tun.

Denn es liegt zu 100 Prozent am Widder. Diese sind nämlich von zu vielen Aufgaben schnell überfordert und absolut nicht in der Lage, Multitasking zu machen. Deshalb neigen sie dazu, Antworten so lange vor sich her zu schieben, bis sie sie schließlich komplett vergessen haben. Beim Widder heißt die Devise also ganz klar: Anrufen; denn schriftlich wartet man sonst eine gefühlte Ewigkeit.

Jungfrau

Jungfrauen haben immer volle To Do Listen. Seien es Verabredungen mit den besten Freundinnen, Meetings in der Arbeit oder wichtige Abgaben: Jungfrauen haben immer viel zu tun. Doch sie genießen es auch, sich an Routinen zu halten und einen vollen Terminkalender vor sich zu haben. Was sie jedoch so gar nicht mögen sind Unterbrechungen in eben diesen Routinen.

Das Handy schalten sie dementsprechend nur allzu gerne in den Flugmodus oder schalten es sogar komplett ab, wenn sie fokussiert arbeiten wollen. Da kann es schon einmal passieren, dass man Nachrichten, Anrufe und wichtige Infos aus dem Freundeskreis verpasst. Doch die Jungfrauen bevorzugen es ohnehin, all die Neuigkeiten aus dem Leben ihrer Liebsten persönlich zu erfahren. Wer mit dem Tierkreiszeichen tratschen will, sollte sich also lieber darauf konzentrieren, ein gemeinsames Treffen zu vereinbaren. Dann hat man auch die ungeteilte Aufmerksamkeit der Jungfrauen (und muss nicht wochenlang auf ein „oh wie toll“ warten).