Rund um die neue Serie „The Idol“ gab es schon vor der Veröffentlichung jede Menge Aufruhr und Skandale. Jetzt sind Fans aber überzeugt: Die Geschichte von Superstar The Weeknd und „Euphoria“-Macher Sam Levinson hat ein berühmtes Vorbild: Selena Gomez.

The Weeknd und Selena Gomez waren 2017 liiert.

„The Idol“ sorgt für Aufregung

Es gibt wohl kaum eine Serie, die derzeit so hitzig diskutiert wird wie „The Idol“. Denn die neue Show von Superstar Abel „The Weeknd“ Tesfaye und „Euphoria“-Mastermind Sam Levinson wurde schon kritisiert, bevor die erste Folge überhaupt ausgestrahlt wurde. Doch waren es vorab noch Enthüllungsartikel über die angeblich schlimmen Zustände am Set, die mit einer „Shitshow“ verglichen wurden, schaltet sich jetzt das Publikum der Serie hinzu und kritisiert den Inhalt.

Nicht, weil viel Nacktheit gezeigt wird oder es eine eher sexistische Sichtweise auf das Popstar-Dasein inszeniert, sondern weil viele Fans eine ganz bekannte Person als Inspiration hinter den Kulissen vermuten: Superstar Selena Gomez. Zur Erinnerung: Selena war 2017 mit The Weeknd zusammen. Die beiden zeigten sich als Paar auf Instagram, bei der Met Gala und sorgten immer wieder für Fanschmachten. Bis dann nach nur zehn Monaten Schluss war und Selena nur kurze Zeit später wieder mit ihrem Ex Justin Bieber gesichtet wurde. Offiziell gab es nach der Trennung aber kein böses Blut zwischen Selena und Abel. Ganz im Gegenteil. Kurz nach der Trennung betonte die Sängerin noch, dass sie und der Musiker auch nach dem Ende der Beziehung noch gute Freunde geblieben sind. Auch für Abel ging es wieder zurück zur Ex; er datete kurze Zeit später wieder Bella Hadid.

Mittlerweile sind viele Jahre vergangen. Sowohl Selena als auch Abel wurden mit anderen Menschen gesichtet, die Gerüchteküche brodelte immer wieder über mögliche neue Beziehungen. Doch wenn es nach den Fans von Selena geht, verarbeitet Abel auch heute noch die Zeit mit der Sängerin. Und zwar nicht nur in vergangenen Alben, sondern vielleicht auch in seinen neuen Projekten.

Ist Jocelyn Selena Gomez?

Denn jene Serie, die der Sänger jetzt gemeinsam mit Sam Levinson kreiert hat, stößt vielen Fans von Selena sauer auf. Der Grund: sie sind sich sicher, dass Hauptfigur Jocelyn an die Höhen und Tiefen angelehnt ist, die Selena von 2015 bis 2017 durchmachte; also auch in der Zeit, in der sie mit dem Musiker liiert war. Aber was sind die Beweise? Tja, das muss man TikTok, Twitter und Co nicht zwei Mal fragen, online kursieren zahlreiche Videos, Tweets und Gegenüberstellungen, die die Parallelen zwischen Selena und Jocelyn zeigen.

Und diese starten schon in der ersten Folge der Serie. Bei jenem Fotoshooting in der ersten Szene der Show sieht man nämlich, dass Hauptrolle Jocelyn mit einem Patientenarmband von ihrem letzten Krankenhausbesuch posiert. Eine Anspielung darauf, dass sie nur kurz nach einem mentalen Zusammenbruch an ihrem Comeback arbeitet. Aber ist das auch eine beabsichtigte Parallele zu Selena Gomez? 2017 sorgte ein Foto, bei dem sie mit einem Patientenarmband posierte, für Aufregung. Damals war das Foto Teil der Promotion für ihren neuen Song „Bad Liar“. Zu dem Zeitpunkt waren Selena und Abel übrigens schon offiziell ein Paar.

just watched #theidol and y’all CAN NOT tell me these jocelyns songs don’t sound like something out of a selena gomez album lol — dēlian (@iamdelian) June 26, 2023

Apropos Songs: Auch in Jocelyns Musik und dem Weg hin zu anzüglicheren Texten finden viele Fans Ähnlichkeiten zu den Songs von Selena Gomez; insbesondere jenen Songs, die während der Beziehung zu Abel entstanden sind (wie etwa „Fetish“ oder „Bad Liar“). Damit aber noch nicht genug. Denn sowohl Jocelyn als auch Selena sind Popstars, die als Kinderstarts im TV begonnen haben. Zur Erinnerung: Selena wurde durch „Barney & Friends“ und später „Die Zauberer vom Waverly Place“ international zum Teenie-Idol. Dass Jocelyn ebenfalls eine einflussreiche TV-Rolle in jungen Jahren hatte, wird dem Publikum in einer Szene erklärt, in der eine Journalistin über den Popstar schreiben möchte.

Fans kritisieren „The Idol“

Und auch einige „Behind The Scenes“-Fakten sind für manche Fans zu nahe an Selenas Realität. So arbeitet Hauptdarstellerin Jocelyn etwa eng mit ihrer besten Freundin zusammen. Leia ist ihr nicht nur eine Vertraute, sondern auch ihre Assistentin. Gemeinsam arbeiten die beiden außerdem an einer Make-Up-Marke. Kommt euch bekannt vor? Vielen Fans auch. Schließlich sind Selenas beste Freundinnen auch Teil ihres Business. Ihre BFF Raquelle Stevens spielt etwa in der Show „Selena+Chef“ mit. Selenas Assistentin Theresa Mingus ist außerdem eine enge Freundin der Sängerin.

Besonders kritisch sehen Selenas Fans allerdings die Parallelen zur Show, in denen es um die schwierigen Zeiten der Sängerin geht. Ein Social-Media-Video, das Jocelyn in der Serie aufnimmt und darin von ihrer traumatischen Vergangenheit und ihrer mentalen Gesundheit erzählt, vergleichen viele etwa mit einem Instagram Live von Selena, in dem sie sichtlich gerührt über den Umgang mit den Medien spricht. Und auch die Tatsache, dass Jocelyns Tour nach ihrem mentalen Zusammenbruch gecancelled wurde ist für viele Fans online eine Anspielung an Selenas Leben. Denn nach ihrer Lupus-Diagnose musste sie 2016 einige Konzerte ihrer Welttournee absagen, unter anderem, weil sie an Anxiety und Panikattacken litt.

ever since finding out the idol is probably just the weeknd’s selena gomez fanfic i haven’t been able to sleep — alice ✷ (@aakosmicki) June 22, 2023

The Weeknd verrät Inspiration für Jocelyn-Charakter

Es sind Vergleiche und Parallelen, die vielen Fans von Selena Gomez so ganz und gar nicht gefallen. Sie beschweren sich online, dass The Weeknd durch die Serie sogar von Selenas dunklen Zeiten profitieren könnte. „Sie tut mir wirklich leid“, schreibt etwa eine Userin auf Twitter. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich aufwache und eine solche Sendung über mein Leben sehe.“ Online gibt es dementsprechend einen ziemlichen Shitstorm und jede Menge Kritik an „The Idol“ – und das, obwohl niemals bestätigt wurde, dass es sich wirklich um bewusste Parallelen zu Selenas Leben handelt.

Denn Abel hat sich zu den Gerüchten bisher noch nicht geäußert. Bei einer Pressekonferenz in Cannes im Frühjahr erklärte er lediglich, dass die Rolle der Jocelyn durchaus reale Vorbilder hat und auf „seinen Erfahrungen und Erfahrungen von anderen Künstler:innen“ basiere. Jocelyn sei demnach viel mehr eine Art alternative Realität, wenn Abel die falschen Entscheidungen im Leben getroffen hätte. Serienmacher Sam Levinson fügte hinzu, dass es sich nicht um eine spezielle Person handelt. „Wir versuchen nicht, eine Geschichte über einen bestimmten Popstar zu erzählen“, erklärt er bei der Pressekonferenz. „Wir schauen uns eher an, wie die Welt Popstars wahrnimmt und welchen Druck das auf den Einzelnen ausübt.“ Aber ganz egal, wer die Vorbilder hinter der Figur sind; eines haben die beiden kreativen Köpfe hinter der Show auf jeden Fall geschafft: jede Menge Aufmerksamkeit generiert!

In the idol, the project she’s working on with her best friend is a make up line. Selena Gomez has a very popular make up line. I feel really bad for her. I couldn’t imagine waking up seeing a show about my life like that. — Chris Curves (@curves_chris) June 28, 2023

„The Idol“ ist bei uns seit 5. Juni auf Sky verfügbar.