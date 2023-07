Babynews alert: Popsängerin Meghan Trainor hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Wie die 29-Jährige überglücklich und stolz auf Instagram verrät, hat sie einen weiteren Sohn bekommen. Dazu teilt die „All About That Bass“-Interpretin auch gleich ein paar süße Schnappschüsse von dem Neugeborenen.

Auch den Namen des Babys lässt uns Meghan bereits wissen!

Meghan Trainor: Baby Nr. 2 ist da

Zwei Jahre, nachdem ihr erster Sohn, Riley, zur Welt gekommen ist, hat Meghan Trainor ein zweites Kind bekommen. Wie glücklich sie darüber ist, zeigt die Popsängerin jetzt auf Instagram. Dort lässt sie ihre Fans nämlich wissen, dass sie und Ehemann Daryl Sabara Eltern eines weiteren Jungen geworden sind. Der Name des Neugeborenen: ein richtiger Zungenbrecher!

„Am 1. Juli (dem 7. Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt begrüßt“, schreibt Meghan. Doch ganz so einfach sei die Geburt nicht gewesen; der Kleine lag nämlich quer in ihrem Bauch. Schlussendlich ist aber doch alles gut ausgegangen, wie die 29-Jährige berichtet. „Wir hatten einen wunderbaren, erfolgreichen Kaiserschnitt! […] Vielen Dank an all die unglaublichen Ärzte und Krankenschwestern, die sich so toll um uns gekümmert haben.“

Schnappschüsse aus dem Kreißsaal

Zur Verkündung der freudigen News, teilt Meghan auch gleich noch einige Schnappschüsse aus dem Kreißsaal. Darauf zu sehen Baby Barry, der in den Armen seiner überglücklichen Mami liegt. Auch Papa Daryl hält Sohnemann Nr. 2 behutsam in seinen Händen. Es folgen noch unzählige weitere cute Bilder des Säuglings, mal fest in eine Decke eingewickelt und mal in einem stylischen Onesie. Auch die Großeltern des Kleinen durften ihren Enkelsohn bereits auf dem Arm tragen!

Meghan will mehr Kinder

Anfang des Jahres verkündete die „All About That Bass“-Interpretin, dass sie erneut schwanger sei. „Was für ein Segen“, schwärmte sie damals gegenüber dem People-Magazin. „Ich bin einfach so dankbar, dass ich schwanger werden kann. Und ich denke mir so: ‚Ich bin total begeistert. Das ist fantastisch. Das ist mein Traum.'“, so Meghan. Ihr Plan ist allerdings, eine Großfamilie zu gründen. „Ich bin auf halbem Weg – ich will vier Kinder!“.

Im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft mit Riley, die Meghan als eine regelrechte „Fantasieschwangerschaft“ bezeichnete, da sie super einfach war, hat ihr die zweite schon mehr zugesetzt. „Bei diesem Baby habe ich sofort Symptome bekommen. Ich bekam eine rote periorale Dermatitis im ganzen Gesicht – das war lustig mit dem Make-up – und ich bekam früh Pickel und mir war sehr übel. Mir war übel, meine Brüste taten weh“, klagte sie damals. Doch das nimmt die Sängerin offenbar gerne in Kauf, um ihre Familie noch weiter zu vergrößern.