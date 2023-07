Großartige Nachrichten aus dem Hause Harington-Leslie: die „Game of Thrones“-Stars haben ein zweites Baby bekommen. Damit hat der zweijährige Sohn von Kit Harington und Rose Leslie ein Geschwisterchen bekommen.

Auch das Geschlecht des Nachwuchses ist bereits bekannt …

Kit Harington und Rose Leslie erneut Eltern geworden

Aus dem Privatleben der gefeierten „Game of Thrones“-Stars Kit Harington und Rose Leslie ist nicht sonderlich viel bekannt. Das Schauspielerpaar bemüht sich, ihr Leben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, besonders jetzt, da die zwei Eltern sind. Auftritte am Red Carpet gehören zur absoluten Seltenheit und auch sonst behalten sie fast alles, was zwischen ihnen passiert, für sich.

Doch diese News sind einfach zu schön, um sie nicht mit der Welt zu teilen. Im Februar wurde bekannt, dass die 36-Jährige erneut schwanger ist. Jetzt ist es so weit: Rose und Kit haben ihr zweites Kind bekommen. Nachdem die beiden keinen Instagram-Account haben, verkündeten sie die frohe Botschaft über Page Six. Ihr zweijähriger Sohn darf sich also über ein Geschwisterchen freuen.

Geschlecht des Babys ist bekannt

Den Namen ihrer mittlerweile zwei Sprösslinge halten die Serienstars geheim. Dafür wissen wir jedoch, welches Geschlecht das Neugeborene hat. „Sie sind überglücklich, ein kleines Mädchen in der Familie willkommen zu heißen“, so das Statement gegenüber dem News-Outlet.

Wie Harington in der „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon verriet, habe er großen Respekt vor dem weiteren Nachwuchs. Beim ersten Kind habe es sich – zumindest für ihn als Mann – so angefühlt, „als ob man neun Monate lang durch Wolken geht und durch Gänseblümchenfelder tanzt“. Doch jetzt würde „der Realitätscheck viel kürzer ausfallen“, wie der 36-Jährige erklärt. „Man wird sehr schnell praktisch.“ Wie es nun tatsächlich ist, kann der Schauspieler ja bei seinem nächsten öffentlichen Auftritt schildern.

Am Set von „Game of Trones“ kennengelernt

Seit 2011 sind Kit und Rose bereits ein Paar. Gefunkt hat es zwischen den beiden am Set von „Game of Thrones“, wo sie sich auch kennengelernt haben. Sechs Jahre später stellte „Jon Snow“-Darsteller seiner Liebsten dann die Frage aller Fragen – 2018 haben sich die beiden schließlich das Ja-Wort gegeben. Während der Corona-Pandemie starteten die zwei ihre ganz persönliche Familien-Mission, denn Rose brachte 2021 ihren Sohn zur Welt. Jetzt, zwei Jahre später, macht eine Tochter das Familienglück perfekt.