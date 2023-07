Es ist mal wieder so weit: der Juli-Vollmond strahlt mit voller Kraft vom Himmel. Besonders drei Sternzeichen spüren die Energie, die von diesem Himmelskörper ausgeht und können diese mal gut, mal weniger gut für sich nutzen.

Welche Tierkreiszeichen das sind, lest ihr hier.

Fische

Fische sind aktuell voller Energie und Tatendrang – und das bereits früh am Morgen. Sehr untypisch für das Sternzeichen. Doch die Kraft vom Juli-Vollmond wirkt offenbar Wunder. Das Sternzeichen sollte diese motivierende Phase gerade nutzen und all die Dinge in Angriff nehmen, auf die es normalerweise keine so große Lust hat. Doch momentan erledigen sich diese To-dos fast von selbst. Nach der Arbeit eine Runde Sport machen? No Problemo. Einkauf und Haushalt? So gut wie erledigt! Treffen mit Freunden? Steht bereits im Terminkalender. Der Fisch genießt die Vollmond-Zeit in vollen Zügen, wenn es nach ihm geht, könnte es ewig so weiter gehen.

Krebs

Die Krebssaison bringt dem Sternzeichen vor allem eines: außerordentlich gute Laune und Lust aufs Leben. In Kombination mit dem Juli-Vollmond, der dafür sorgt, dass der Krebs besonders sozial ist und am liebsten jede freie Sekunde gemeinsam mit Freunden verbringen möchte, kann das nur ein Sommer voller unvergesslicher Momente werden. Auch in der Beziehung läuft es für das Tierkreiszeichen mehr als gut. Die aktuelle Himmelskonstellation sorgt nämlich dafür, dass im Liebesleben des Krebses die Funken nur so sprühen.

Waage

Auf die Waage hat der Juli-Vollmond keinen sonderlich guten Einfluss. Denn die Ausgeglichenheit des Sternzeichens scheint aktuell wie weggeblasen zu sein. Vielmehr verliert es schnell mal die Geduld und kann momentan einfach nicht ruhig sitzen. Kommt der Waage dann auch noch jemand mit einem falschen Blick, dann kann es schon mal passieren, dass sie die Fassung verliert. Nicht wundern also, wenn das Sternzeichen wie aus dem Nichts wütend wird und einen Konflikt sucht, wo es eigentlich gar kein Problem gibt. Mit dem schwindenden Vollmond wird sich diese Phase bestimmt wieder legen.