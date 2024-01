Ein neuer Beauty-Hack macht aktuell auf TikTok die Runde! Der Trick verspricht, die perfekten Sommersprossen zu zaubern. Und das mit der Hilfe einer Besonderheit aus dem – haltet euch fest – Gemüsesortiment. Brokkoli wird durch die sogenannten „Broccoli Freckles“ gerade zum gehypten Beauty-Gadget.

Wie uns ein kleines Stück Brokkoli beim Schminken helfen soll, erfahrt ihr hier.

„Broccoli Freckles“: Brokkoli als Make-up-Pinsel?

Jetzt mal ehrlich: Wie viele Beauty-Videos habt ihr euch schon reingezogen, um herauszufinden, wie ihr die perfekten Sommersprossen malen könnt? Unsere Vermutung: Sehr, sehr viele. Schließlich hat der Trend zu Fake-Freckles in den vergangenen Jahren stark an Popularität gewonnen. Es gibt einen Haufen an Tipps und Tricks, um den gewünschten Trend-Look zu erzielen. Die neueste Methode ist dann aber doch ziemlich ungewöhnlich. Denn sie wird auf TikTok gerade ziemlich gefeiert. Was ihr dafür braucht, findet ihr im Gemüseregal: Die Rede ist von Brokkoli.

Eine britische Beauty-Influencerin auf TikTok, die unter dem Namen „Abi’s Skincare“ bekannt ist, zeigt ihren Follower:innen, wie der sogenannte „Broccoli-Freckles-Trend“ genau funktioniert. In ihrem Video filmt sich die TikTokerin dabei, wie sie ein kleines Brokkoliröschen in ihren Bronzer taucht. Danach tupft sie damit vorsichtig auf jene Stellen im Gesicht, an denen sie sich Sommersprossen wünscht. Spoiler gleich vorweg: Der Trick funktioniert! Auch wir waren ziemlich überrascht, dass sich mit einem kleinen Stück Gemüse und etwas Bronzer tatsächlich Fake-Freckles zaubern lassen.

Nutzer:innen sind fasziniert

Abis TikTok-Video hat mittlerweile knapp zwei Millionen Aufrufe und in den Kommentarspalten dazu geht’s ordentlich ab! Denn die TikTok-Community ist von dem Beauty-Hack ziemlich fasziniert und findet ihn witzig zugleich. „Daran hätte ich nie gedacht haha 👏“, schrieb etwa eine Person. Eine andere Userin, die offenbar kein großer Fan der Gemüsesorte ist, kommentierte: „Endlich wurde ein echter Verwendungszweck für Brokkoli gefunden“.

Und an dieser Stelle auch noch wichtig: Keine Sorge, bei dem Beauty-Hack wird das Gemüse nicht unnötig verschwendet. Zum Auftupfen der Fake-Sommersprossen braucht man lediglich ein kleines Stück Brokkoli, das man danach auch wieder problemlos reinigen und weiterverkochen kann!