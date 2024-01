Die Sterne meinen es nicht immer gut mit uns. An manchen Tagen sorgen sie sogar für ziemlich großes Chaos. Umso besser, wenn wir jetzt schon wissen, wann wir unsere Pläne lieber verschieben und besonders aufmerksam sein sollten. Wir verraten euch deshalb alle Unglückstage der Sternzeichen für das Jahr 2024!

Denn wie heißt es so schön: Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Unglückstage: Darum sollte man sie ernst nehmen

Vorbereitung ist alles! Das gilt vor allem dann, wenn man die Chance bekommt, sich schon mal auf den einen oder anderen Tag einzustellen, an dem absolut gar nichts klappen will. Davon gibt es laut Horoskop im Jahr 2024 leider einige. Diese Tage können sich auf unterschiedliche Arten bemerkbar machen. Manche sind besonders tollpatschig – verschütten Getränke, lassen Geschirr oder elektronische Geräte fallen, treten in Hundekot oder laufen gegen Tische, Türen und andere schmerzhafte Gegenstände.

Andere wiederum sind an diesen Tagen einfach ultra-schlecht gelaunt und haben auf so gar nichts Lust. Die Tatsache, dass dann auch überhaupt nichts zu klappen scheint, macht es meist nicht besser. Einige befinden sich auch in Situationen oder Diskussionen, für die sie überhaupt nichts können. Doch einen Weg dort raus zu finden, kostet viel Kraft und Mühe.

Aber auch Absagen und Ausfälle oder wertvolle Gegenstände, die man einfach so verliert, häufen sich an Unglückstagen gerne mal. Daher unser Rat: Markiert euch diese Tage im Kalender und seid besonders achtsam, wenn ihr das Haus verlässt. Oder auch in euren eigenen vier Wänden. Abgebrochene Türklinken, fehlerhafte Geräte und rutschige Böden lauern auch hier!

An diesen Tagen sollten die Sternzeichen besonders vorsichtig sein

Die gute Nachricht: im Gegensatz zu den jeweils drei Glückstagen der Sternzeichen, scheint es so, als würde es lediglich einen Unglückstag 2024 geben. Zwei Tierkreiszeichen haben diesen sogar schon hinter sich! An welchen Tagen der Rest besonders vorsichtig sein sollte, verraten wir euch hier.

Wassermann

16. Februar

Fische

2. Jänner

Widder

19. April

Stier

1. Mai

Zwillinge

17. Mai

Krebs

20. Jänner

Löwe

19. Juni

Jungfrau

18. September

Waage

9. November

Skorpion

11. Juni

Schütze

7. Dezember

Steinbock