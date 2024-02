Auf Tiktok teilt die 26-jährige Madison ihr Leben mit Krebs im Endstadium. Ihr Wunsch: sie möchte ihre Bucket List noch vor ihrem Tod abarbeiten. Dabei bekommt sie jetzt sogar prominente Unterstützung.

Denn ihr Video ging online viral.

Krebskranke Frau teilt ihre Bucket List auf Tiktok

Madison Baloy ist gerade einmal 26 Jahre alt – und weiß schon jetzt, dass sie nicht mehr viel Zeit auf dieser Welt hat. Denn Madison bekam Anfang 2023 eine tragische Diagnose: sie hat Krebs im Endstadium.

Doch Madison, die ihren Weg der Erkrankung schon seit langem online teilt, versucht, aus der Zeit, die sie noch hat, das Beste zu ziehen. Ende Jänner postet sie deshalb ein Video, in dem sie ihre Bucket List teilt. Sie listet also all die Dinge auf, die sie noch vor ihrem Tod schaffen und erreichen will. Darunter sind etwa Punkte wie „sie möchte einen grünen Daumen bekommen“ und „sie möchte etwas cooles malen“ aber auch einige ambitionierte Pläne wie der Wunsch, im DJ Booth bei einem Festival zu stehen oder Starkoch Gordon Ramsey kennenzulernen. „Dies ist meine Bucket List, ich habe es eilig, sie abzuarbeiten“, betont sie in dem Video.

Für das Video bekommt die junge Frau jede Menge Zuspruch. Mehr als acht Millionen Mal wird es aufgerufen. Unzählige Menschen sind gerührt von Madisons Geschichte und betonen, dass sie ihr helfen möchten, ihre Wünsche wahr werden zu lassen. Online gibt die junge Frau in den darauffolgenden Wochen Updates über die Dinge, die sie schon erledigt hat. Weniger als einen Monat nach ihrem ursprünglichen Video wird dann auch ein großer Traum war. Denn Gordon Ramsay wurde auch auf das Video aufmerksam – und will Madisons Traum wahr werden lassen. In einem Response-Video betont er, wie gerührt er von Madisons Video war und erklärt, dass er sie für ein Treffen nach Miami einfliegen lassen möchte. Denn es sollte nicht nur ein „Hallo und Auf Wiedersehen“ sein, betont der Starkoch.

Treffen mit Gordon Ramsay geht in Erfüllung

Für Madison und ihre Familie geht es also nach Miami, wo Ramsay sie bekocht und als VVIP zur Eröffnung seines neuen Lokals einlädt. Ein absoluter Traum für Madison. In einem Video, das die junge Frau zu dem Abend postet, schreibt sie, dass es die „größte Ehre und die coolste Nacht ihres ganzen Lebens“ war. Auf dem Video sieht man die beiden in der Küche; sie tanzen und lachen. Madison bedankt sich in der Caption auch bei all ihren Follower:innen, die es möglich gemacht haben, dass sie diese Sache von ihrer Bucket List streichen konnte.

Wer die Kommentare unter Madisons Videos liest, erkennt, dass das wohl noch lange nicht das einzige Highlight war, das auf Madison wartet. Denn auch Firmen wie Booking.com schreiben in die Kommentare, dass sie Madison bei ihrer Bucket List unterstützen möchten. Der DJ Kayzo kommentierte außerdem, dass er ihr bei dem Traum, bei einem Festival auf der Bühne zu stehen, helfen kann. Sieht also ganz so aus, als würden für die 26-Jährige noch einige Träume wahr werden.