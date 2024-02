Ein Wundermittel für einen besseren Schlaf, das auch noch natürlich ist? Dazu sagt wohl niemand nein! Auf Tiktok kursieren gerade mehrere Videos, die bestimmte Obstsorten zeigen, mit denen wir angeblich besser schlafen können.

Welche das sind, verraten wir euch hier!

Ananas ist das neue Schlafwundermittel auf Tiktok

Geht es nach Tiktok, dann kann es gar nicht genügend Methoden geben, um einen guten Schlaf zu fördern. Von bestimmten Klopftechniken bis hin zu Meditationen und Geräuschen – die Möglichkeiten scheinen endlos zu sein. Aktuell hat man sich aber auch auf Lebensmittel fokussiert. Denn offenbar haben einige Tiktoker:innen erkannt, dass vor allem Obstsorten zu einer verbesserten Schlafqualität beitragen können.

Allen voran die Ananas ist auf Social Media aktuell wohl das Must-Have zum Einschlafen geworden. Laut der Influencerin Emma Robles kann sie, seitdem sie die süße gelbe Frucht abends isst, schneller einschlafen und hat zudem einen tieferen Schlaf. Zu einem Clip auf Tiktok schreibt sie, dass das Obst dafür sorge, dass der Melatonin-Spiegel im Körper um ganze 240 Prozent ansteigen soll. Dieses Hormon ist für den Schlaf-Wach-Rhythmus im Körper verantwortlich und steuert, wann wir müde werden.

Und tatsächlich: die Frucht enthält viel Tryptophan, eine Aminosäure, durch die mehr Serotonin produziert wird, wodurch schließlich auch das Schlafhormon Melatonin entsteht. Zudem verfügt die Ananas über einen hohen Wassergehalt, der dazu führt, dass wir nach dem Verzehr mehr hydriert sind und sich dadurch auch unsere Schlafprobleme verringern können.

Auch diese Obstsorten verbessern den Schlaf

Wer kein so großer Ananas-Fan ist, muss jetzt aber nicht auf einen erholsamen Schlaf verzichten. Auch andere Obstsorten können dafür sorgen, dass wir nach einem langen Tag genüsslich ins Bett fallen und direkt einschlafen. Dazu zählen unter anderem auch Papaya, Kirschen, und Kiwi, denn sie enthalten ebenfalls Serotonin, das nach dem Verzehr in Melatonin umgewandelt wird.

Auch Bananen sind der perfekte Late-Night-Snack. Denn sie sind (neben Serotonin) reich an Magnesium, Kalium und Vitamin B6. Diese Nährstoffe dienen zur Muskelentspannung und sorgen deshalb auch für mehr Ruhe und einen tieferen Schlaf. Zu guter Letzt sind auch Äpfel ein wertvoller Tipp, wenn man sich nach einem qualitativen Schlaf sehnt. Denn sie können den Blutzucker stabilisieren und dafür sorgen, dass wir in der Nacht nicht so oft wegen Schwankungen des Blutzuckerspiegels aufwachen.

Achtung bei zu viel Obst vor dem Schlafengehen

Wer jetzt an seine Kindheit denkt, in der die Eltern einem immer wieder eingebläut haben, dass es nicht gesund ist, Obst vor dem Schlafengehen zu essen: das stimmt! Laut Ernährungsexperten sollte man zwei bis drei Stunden, bevor man plant, einzuschlafen, nichts mehr essen. Denn andernfalls muss die Verdauung in der Zeit schwer arbeiten, die unser Körper eigentlich zur Erholung bräuchte. Zudem kann der Fruchtzucker von Obst schädlich für die Zähne sein. Achtet also unbedingt darauf, euch danach nochmal gründlich die Zähne zu putzen.