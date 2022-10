Wie schön wäre es, sich ins Bett zu legen und einfach direkt einzuschlafen! Say no more: Laut der großen, weiten Welt des Internets gibt es eine ganz bestimmte Technik, durch die man innerhalb von zwei Minuten einschlafen soll.

Ein Fitnesstrainer beschreibt diese Methode auf TikTok und erhält dafür viel Zuspruch.

Fitnesstrainer erklärt Lifehack, um schneller einzuschlafen

Es ist wohl der insgeheime Wunsch von vielen: Sich nach einem langen Tag einfach in die Federn zu schmeißen und sofort wegzudösen. Doch in der Realität sieht es leider nicht ganz so einfach aus. Denn meistens schwirren noch viele Dinge in unseren Gedanken umher – oder es ist zu heiß, zu kalt, zu laut. Wenn es euch auch so geht, dann könnte das hier vielleicht hilfreich sein: Ein Fitnesstrainer teilt auf TikTok seinen ultimativen Lifehack, um möglichst schnell einzuschlafen.

Dafür braucht er sogar nur zwei Minuten. Klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas unglaubwürdig, schließlich passiert normalerweise genau das Gegenteil. Denn sobald wir uns darauf konzentrieren, einzuschlafen, wälzen wir uns eine gefühlte Ewigkeit hin und her, bis es endlich klappt.

Das könnte schon bald der Vergangenheit angehören, denn geht es nach Justin Agustin (@justin_agustin), dann gibt es einen Lifehack, der uns in Windeseile schlummern lässt, wie ein Baby. Eigentlich stammt diese Technik aus dem Bereich des Militärs, erklärt er in einem TikTok-Video. „Damit sollen Soldaten jederzeit und überall einschlafen können – sogar […] wenn die Umgebung extrem ungemütlich ist und viel Lärm zu hören ist.“

Einschlafen innerhalb von zwei Minuten: So geht’s

Die gute Nachricht: Hinter dem Hack steckt wirklich keine große Wissenschaft und man benötigt keinerlei Hilfsmittel – lediglich eine bequeme Schlafposition sowie die richtige Atemtechnik. Wie Justin schildert, müsse man seinen Körper zuerst in einen ruhigen Zustand bringen und jeden Part, von Kopf bis Fuß, entspannen. „Stellt sicher, dass eure Schultern nicht angespannt sind. Lasst sie so tief wie möglich fallen und haltet die Arme locker an der Seite, einschließlich Hände und Finger.“

Während dieser Entspannungsphase soll man sich dann vorstellen, dass ein wärmendes Gefühl vom Kopf bis zu den Fingerspitzen wandert und den Körper ausfüllt. „Atmet tief ein und langsam aus, entspannt eure Brust, euren Bauch bis hinunter zu euren Oberschenkeln, Knien, Beinen und Füßen.“ Dann solle man sich wieder vorstellen, wie die Wärme durch den Körper fließt.

Um seinen Geist von jeglichem Stress zu befreien, ist laut dem Trick Vorstellungskraft angesagt. Denn man solle sich laut Justin zwei Szenarien vorstellen. „Erstens: Man liegt in einem Kanu auf einem ruhigen See, mit nichts als dem blauen Himmel über einem. Zweitens: Man liegt in einer schwarzen Hängematte aus Samt in einem stockdunklen Raum“.

„Nicht denken“

In seinem Tutorial rät der Fitnesstrainer anschließend, dass man, sobald man wieder anfängt, an etwas anderes zu denken, folgende Worte zehnmal wiederholen solle: „Nicht denken, nicht denken, nicht denken, …“. Führt man dieses Ritual in etwa sechs Wochen jeden Abend vor dem Schlafen aus, dann soll der Lifehack von ganz alleine funktionieren.

„Offenbar können 96 Prozent der Menschen, die diese Technik richtig anwenden, in weniger als zwei Minuten einschlafen, wenn sie ihre Augen schließen“, so Justin. Mittlerweile hat der Clip bereits über 12 Millionen Aufrufe. Die Kommentare unter seinem Video geben dem Fitnesstrainer jedenfalls recht. Etliche User:innen stimmen zu, dass die Methode tatsächlich funktioniert.

„Mein Arzt hat mir diese Technik mit leichten Variationen beigebracht, als ich aufgrund von PTBS an Schlaflosigkeit litt. Vertraut mir, es funktioniert zu 100 Prozent“, schreibt jemand. Eine andere Person fügt noch hinzu: „Meine Mutter hat mir das beigebracht und ich habe es meinen Kindern beigebracht. Mein Sohn hat viele Herausforderungen und das hilft ihm, sich zu entspannen und schnell einzuschlafen“.

Wir finden: Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert!

Wie lange braucht ihr im Schnitt, um einzuschlafen? Bin sofort weg! Ewig lange …

