Die Sängerin Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel sollen ihr erstes Kind erwarten. Deutschen Medien zufolge soll die Schlager-Queen bereits im 4. Monat schwanger sein.

Enge vertraute der Sängerin sollen das süße Geheimnis ausgeplaudert haben.

Helene Fischer und Thomas Seitel erwarten ihr erstes Kind

In den vergangenen Monate wurde es ja ganz schön still um die Schlager-Sängerin: Nun ist Helene Fischer zurück… zumindest was die Schlagzeilen betrifft. Denn die 37-Jährige und ihr Lebensgefährte Thomas Seitel erwarten offenbar ihr erstes Kind. Das berichten nun deutsche Medien. Das Baby soll laut eines Freundes von Helene Fischer bereits im Februar oder März 2022 zur Welt kommen. Die ganze Familie sei außer sich vor Freude! Aus dem Umfeld des Paares ist außerdem zu hören: “Es ist ein absolutes Wunschkind!” In der neu gebauten Villa am Ammersee soll es laut “Bild”-Zeitung einen eigenen Trakt mit Kinderzimmer und Platz für eine Nanny geben. Der Schlagerstar und der Tänzer sind seit Sommer 2018 offiziell liiert. Das Paar liebt seine Privatsphäre, Informationen zur Familienplanung oder einer möglichen Hochzeit sind nicht bekannt

Doch kein Mega-Konzert?

Offiziell wurde die Schwangerschaft weder von Helene Fischer noch von Thomas Seitel bestätigt. Die Fans freuen sich aber für das süße Paar und gratulieren bereits fleißig unter Helenes letztem Instagram-Post. Allerdings haben einige auch Bedenken, wie es beruflich nun für die Schlagersängerin weitergeht. Zum Mega-Konzert mit mehr als 100.000 verkauften Karten in München (August 2022) gibt es noch kein Statement, am 15. Oktober erscheint Helenes neues Album “Rausch”.

Zum neuen Album schrieb die Sängerin: „Ich fühle mich wie im Rausch – so könnte man die letzten Monate wirklich beschreiben. Rausch spiegelt allerdings eher meinen momentanen Sinnes- und Geisteszustand wider, denn heute kann ich sagen: Ich war noch nie so klar und aufgeräumt wie zum jetzigen Zeitpunkt.”