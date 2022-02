Bei der Präsentation für sein neues Album „Donda 2“ zeigte Kanye West erneut, dass die Beziehung zwischen ihm und Kim Kardashian noch nicht vorbei ist – zumindest, wenn es nach ihm geht.

Denn der Rapper sampelt einen Monolog von Kim bei seinem Auftritt.

Kanye Ye West präsentiert neues Album

In den vergangenen Wochen dominierte Kanye West die Schlagzeilen. Jedoch nicht in Form von Werbung für sein neues Album „Donda 2“, sondern vor allem durch Beziehungsdramen. Denn nach der Trennung von Kim Kardashian betonte er wieder und wieder, dass er seine Kim und die gemeinsamen Kinder wieder zurückwill.

Es folgten schier endlose Instagram-Posts und ein öffentlicher Streit zwischen den beiden, der sich auch auf Kims neuen Freund Pete Davidson bezog.

Dass das Thema jetzt auch bei seiner Albumpräsentation Teil der Show sein wird, erwarteten die meisten. Denn bereits bei seinen vergangenen Konzerten spielte Kim eine tragende Rolle. Mal trat sie im Brautkleid auf, mal sang Kanye explizit, dass sie wieder zu ihm zurückkehren solle.

Sample von Kim Kardashians SNL-Monolog

Dieses Mal entschied er sich jedoch dazu, Kims Stimme in seine Performance einzubauen. Denn am Anfang seines Songs „Sci-Fi“ ist Kims Stimme zu hören. Genauer gesagt sampelt Kanye eine Zeile aus Kims Monolog bei „Saturday Night Fever“ – ihrem Moderations-Debüt aus dem vergangenen Oktober.

Die Sätze: „Ich habe den besten Rapper aller Zeiten geheiratet. Nicht nur das, er ist auch der reichste schwarze Mann in Amerika. Ein talentiertes, echtes Genie, das mir vier unglaubliche Kinder geschenkt hat.“ werden dadurch Teil von Kanyes Song.

Interessant ist aber, dass das Sample hier endet. Denn eigentlich erklärte Kim in dem Monolog noch: „Als ich mich also von ihm scheiden ließ, ging es nur um eines: seine Persönlichkeit.“ Ein Aspekt, den Kanye anscheinend gerne unter dem Tisch fallen lassen will.

Exklusiver Albumzugang

Wer Kanyes Album hören will, sucht übrigens bei Spotify und Co vergeblich. Denn er verkauft sein neues Album ausschließlich über einen eigens angefertigten Musikplayer. Der sogenannte Stemplayer kostet 200 Dollar.

Der Grund: „Heute bekommen Künstler nur 12% des Geldes, das die Industrie verdient. Es ist an der Zeit, die Musik von diesem unterdrückenden System zu befreien. Es ist an der Zeit, die Kontrolle zu übernehmen und unser eigenes System aufzubauen“, erklärte Kanye.