Nachdem die Comedy-Skit-Serie “Saturday Night Live” bekannt gab, dass Kim Kardashian eine Folge moderieren sollte, war der Aufruhr groß. Viele sprachen im Vorfeld von einer der schlimmstmöglichen Folgen. Doch was Kardashian am Samstag-Abend ablieferte, schockierte viele.

Jetzt feiern Fans ihren Auftritt.

Kim Kardashian überrascht bei Saturday Night Live

Kim Kardashian ist für eines immer gut: Aufsehen. Das dachten sich wohl auch die Macher von “Saturday Night Live” als sie die Milliardärin als Moderatorin einer Folge ankündigten. Denn obwohl sie seit Jahren nicht mehr aus der Hollywood-Glitzerwelt wegzudenken ist, ist Kardashian nicht gerade als Performerin bekannt.

Ihre schauspielerischen Ausflüge beschränkten sich bisher auf einige wenige Cameo-Auftritte in Shows wie “How I met your Mother” oder dem “Disaster Movie”-Film. In ihrer Reality-Show “Keeping up with the Kardashians” war schauspielerisches Talent ebenfalls keine Voraussetzung.

Kritik an Kims Auftritt bereits im Vorfeld

Dementsprechend groß war die Aufregung über ihren Auftritt – zumindest in der amerikanischen Schauspieler und Comedian-Szene. Die “Will & Grace”-Schauspielerin Debra Messing kritisierte die Entscheidung etwa direkt nach Bekanntwerden und fragte auf Twitter: “Warum Kim Kardashian? Ich meine, ich weiß, dass sie eine kulturelle Ikone ist, aber bei SNL sind die Moderatoren in der Regel Künstler, die einen Film, eine Fernsehsendung oder ein neues Album vorstellen. Habe ich etwas verpasst?”

Noch bevor Kim überhaupt die Bühne betreten hatte, machten sich Twitter-User über die bevorstehende Show lustig und prognostizierten miese Einschaltquoten.

Ladies and Gentlemen: I am faced with a difficult decision. Like many of you I want to Boycott the episode because of her. However, the staff and crew as well as Halsey will suffer from the poor ratings. Tune in to support SNL Staff & Halsey or tune out to send the message? — O's Thoughts (@Os_Thoughts) October 5, 2021

Roast-Monolog begeistert Zuschauer

Was Kim Samstag-Abend dann jedoch auf der Bühne präsentierte, überraschte viele. Denn sie zeigte vollen Einsatz, spielte bei fast jedem Sketch mit und ließ in ihrem Monolog – der traditionell zur Show gehört – kein Tabuthema ihrer Familie aus. Und so absurd das in Anbetracht der Überfigur Kim Kardashian auch klingen mag – sie entwickelte sich im Laufe der Show zum absoluten Underdog und bewies ihr Können.

Gleich zu Beginn reagierte Kim etwa auf die Kritik im Vorfeld und stellte klar: “Ich weiß, ich bin auch überrascht, hier zu sein. Als sie mich gefragt haben, sagte ich ‘Ihr wollt, dass ich der Host bin? Warum? Ich hatte schon sehr lange keine Film-Premiere mehr. Um ehrlich zu sein, ist nur einer meiner Filme herausgekommen und damals hat mir niemand erzählt, dass er Premiere feiert. Das muss meine Mutter damals wohl vergessen haben.” – Eine klare Anspielung auf das Sextape, das Kardashian berühmt machte. Bis heute vermuten viele, dass Mama Kris Jenner hinter der Veröffentlichung steckte.

Kim Kardashian scherzt über sich und ihre Familie

Auch ihr restlicher Monolog und die Show waren voller selbstironischer Witze. Sie scherzte etwa über die PDA-lastige Beziehung von Schwester Kourtney, ihre gescheiterte Ehe mit Kanye West, dessen gescheiterte Politiker-Karriere und sogar über die Beziehung zwischen dem Kardashian-Clan und O.J. Simpson. In dem Prozess zur Ermordung von Simpsons Ehefrau gehörte Kims Vater nämlich zu O.J.s Verteidiger-Team.

Seien es Anspielungen auf ihre vermasselte Jura-Prüfung oder die Kritik am Aussehen ihrer Familie; Kim scheint bei jedem Witz dabei zu sein. Im Monolog scherzt sie etwa, dass sie “so viel mehr sei, als das Referenzfoto, das ihre Schwestern beim Schönheitschirurgen herzeigen“.

Und auch wenn ihr Schauspiel-Talent in den restlichen Sketches definitiv noch ausbaufähig war, zeigte Kim als Moderatorin und Teil der Show vor allem, dass sie sich selbst nicht so ernst nimmt, wie ihr oft nachgesagt wird. Denn ohne ihre Erlaubnis wäre es nicht zu den zahlreichen Scherzen auf ihre Kosten gekommen – ebenso wenig wie die unzähligen Seitenhiebe auf ihre Familie und ihre Karriere.

In den restlichen Sketches bewies Kardashian auch Mut, beteiligte sich nicht nur an den Schauspiel-Szenen, sondern sang auch in zwei musikalischen Sketches mit, verkleidete sich als Prinzessin Jasmin (inklusive Kuss mit Pete Davidson) und gab sich mit Star-Unterstützung als neue Bachelorette. Kim betonte am Samstag, dass sie keinen Genierer hat und Spaß daran hat, über sich selbst zu lachen. Zwar gab es auch ein paar Flauten und Tiefpunkte, zum Beispiel war der Sketch, in dem sie ihre Schwester Kourtney spielt eher ein langweiliges Schauspiel, allgemein überraschte Kim aber mit ihrer lockeren Art und Mut.

Positive Kritiken und Kommentare

Das schlägt sich auch in den Kritiken und Kommentaren zur Show nieder. Denn online feiern viele Kardashians Auftritt und betonen, wie mutig es war, trotz der Kritik im Vorfeld so viel Einsatz in der Show zu zeigen. Unter dem Monolog, der auch auf YouTube gepostet wurde, schreibt ein User etwa: “Ich kann es kaum erwarten, die Hinter-den-Kulissen-Geschichten dieses Monologs zu lesen, um zu sehen, wie er aufgebaut war. Unabhängig davon, wer ihn geschrieben hat, war ihre Darbietung großartig.” Andere streichen ihr Charisma hervor und betonen, wie gut sie den Monolog und die Sketches umgesetzt hat.

I’m Not really a fan of hers but if y’all say Kim Kardashian wasn’t good tonight y’all are delusional. She nailed it! & that monologue was savage 🔥🔥 #KKWonSNL — glamourqueen (@glamourqueenmua) October 10, 2021

Das Konzept der “Saturday Night Live”-Macher scheint also aufgegangen zu sein. Denn auch zahlenmäßig scheint die Folge ein voller Erfolg gewesen zu sein. Denn im Vergleich zur letzten Folge mit Owen Wilson als Host konnten die Einschaltquoten wieder gesteigert werden.

Das Fachmagazin Deadline schreibt etwa, dass Kims Folge dabei half, “die Late-Night-Show des Senders NBC von den Rekordtiefs zu befreien, die bei der Premiere von Staffel 47 verzeichnet wurden.” Sieht also ganz so aus, als hätte Kim Kardashian ein neues Talent für sich entdeckt und alle Kardashian-Kritiker mal wieder etwas dazugelernt. Denn nach all ihren Erfolgen sollte man Kim Kardashian mittlerweile wohl wirklich nicht mehr unterschätzen.