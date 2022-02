Beim neuen Reality-Format „Diese Ochsenknechts“ gibt es so einige Insights in das Leben der berühmten Familie Ochsenknecht. Und in der letzten Folge wird niemand Geringerer als Jimi Blue Ochsenknecht von der Steuerfahndung gesucht.

Schon in der Vergangenheit sprach er offen über seine finanziellen Schwierigkeiten.

Jimi Blue Ochsenknecht gesucht von der Steuerfahndung

Dass Jimi im Jahr 2020 finanzielle Probleme hatte, hat er schon zugegeben. Sein luxuriöser Lebensstil und ein Start-up hätten zu seiner schrägen Finanzlage geführt. Wie brenzlich die Lage aber tatsächlich war, bekommen Ochsenknecht-Fans nun in der ersten Folge des neuen TV-Formats „Diese Ochsenknechts“ auf Sky zu sehen. Am Geburtstag von Mutter Natascha, den alle gemeinsam in Cheyennes Haus in der Nähe von Graz in Österreich verbrachten, tauchte plötzlich die Polizei vor der Tür auf. Sie suchten nach Jimi Blue wegen Verdachts auf Steuerflucht.

Der Schauspieler hatte schon im Vorfeld mehrere Schriftsätze des Finanzamtes ignoriert und Fristen immer wieder versäumt. Deshalb der unerwartete Besuch von Grazer Steuerbeamten vor Cheyennes Haustür. Wie der Einsatz endet, ist in der Folge nicht mehr zu sehen. Wie es also mit seinen Steuerschulden weitergeht, sehen wir hoffentlich in der kommenden Folge.

Ein Leben auf großem Fuß

Dass es dem „Wilde Kerle“-Darsteller nie an finanziellen Möglichkeiten mangelte, erzählt er allerdings schon direkt am Anfang der ersten Folge. Welch‘ Ironie! Mit 18 habe er zum einen schon zehn verschiedene Autos gehabt und das ohne seinen Führerschein gemacht zu haben. Zum anderen habe er sich bei seiner ersten Wohnung direkt eine zweistöckige Wohnung in München gekauft. Der Ochsenknecht-Spross nennt es ein Leben auf großem Fuß.