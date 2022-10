In Indien musste ein Busfahrer jetzt eine unglaubliche Entdeckung machen: Eine riesengroße Python befindet sich im Motorraum seines Schulbusses. Es dauerte mehrere Stunden, bis das Tier aus dem Bus heraus gezogen werden konnte.

Das Video von der Rettungsaktion geht derzeit auf Social Media viral.

Riesen-Python im Schulbus gefunden

Während sich die Menschen hierzulande vor Schlangen in der Kloschüssel oder der Dusche fürchten, gehört eine frei schlängelnde Schlange in Indien ja schon fast zum Alltag. Doch ein Busfahrer staunte jetzt nicht schlecht, als er eine riesengroße Würgeschlange in seinem Bus entdeckt. Die fast vier Meter lange und 80 (!) Kilogramm schwere Python lag gut versteckt im Motorraum des Schulbusses. Das berichtet jetzt die „New York Post“. Ein virales Video zeigt, wie die Tierschützer versuchen, das Tier wieder einzufangen. Hier könnt ihr euch den Clip ansehen.

In Indien sind Riesenschlangen zwar keine Seltenheit, doch ein solches Kaliber sieht man bestimmt nicht alle Tage. Glücklicherweise löste das Ereignis aber keine Panik im Ort aus, da die Schule geschlossen war und gerade auch keine Schüler:innen in dem Bus saßen.

Python-Befreiungsaktion dauert mehrere Stunden

Nach der Entdeckung alarmierte der Busfahrer prompt die lokale Tierschutzorganisation. Doch selbst für die erfahrenen Tierschützer:innen gestaltete sich die Rettungsaktion alles andere als einfach. Das Team hatte ganz schön zu kämpfen, um die XXL-Schlange einzufangen. Mit einem langen Seil wurde das Tier schließlich langsam aus seinem Versteck gezogen. Ein Kraftakt, der mehr als eine Stunde dauerte, bevor man die Python überhaupt in voller Länge sehen konnte.

Die Tierschützer witzelten jedoch gegenüber der „New York Post“, dass dies wohl das neue Haustier des Lehrers sei, bevor sie die Würgeschlange – die durchaus auch Kindern gefährlich werden hätte können – zurück in den geschützten Wald brachten.

Seid ihr schon mal einer Schlange in freier Wildbahn begegnet? Nein, zum Glück nicht! Jaaaa!

Quiz Maker – powered by Riddle