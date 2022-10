Die kleine Dorothea hatte gerade mal eine Überlebenschance von fünf Prozent. Und trotzdem hat sie gekämpft und allen gezeigt, wozu so ein kleines Wesen bereits fähig ist. Denn der Säugling kam mit nur einem halben Herz auf die Welt und stellte ein gesamtes Ärzte-Team vor die wohl größte Herausforderung ihres Lebens.

Und dennoch hat das Neugeborene starken Lebenswillen gezeigt und trotz der starken Beeinträchtigung überlebt.

Säugling überlebt mit halbem Herz in der Brust

Ein Paar aus Sussex hat die wohl schlimmsten Momente im Leben von Eltern durchgemacht, die man sich nur vorstellen kann. Denn ihre kleine Tochter Dorothea kam mit einem schwerwiegenden Herzfehler zur Welt. Da sie mit nur einem halben Herzen geboren wurde, räumten ihr die Ärzt:innen eine sehr geringe Überlebenschance ein – diese betrug gerade mal fünf Prozent. Einziger Hoffnungsschimmer: Eine Operation direkt nach der Geburt. Doch aufgrund der niederschmetternden Diagnose wollte das Mediziner-Team die OP fast schon absagen.

Denn bei einem hypoplastischen Linksherzsyndrom ist die linke Herzseite dramatisch unterentwickelt. Diese tragische Nachricht erhielten die werdenden Eltern bereits in der 16. Schwangerschaftswoche. Doch sie ließen sich davon nicht entmutigen und vertrauten auf die Medizin. Selbst dann, als Ärzt:innen dem Paar dringend einen Schwangerschaftsabbruch nahelegten. Doch das war nie eine Option für die beiden, wie sie gegenüber Metro UK berichten. „Wir haben uns von Beginn an in sie verliebt und konnten sie nicht aufgeben.“

Trotz Herzstillstand entwickelt sich Baby gut

Dann der nächste Schock: Während der 24. Schwangerschaftswoche entdeckte man auch noch eine Blockade im Herzen des Babys. Einzig eine Operation im Mutterleib konnte das ungeborene Kind noch retten, wie es damals hieß. Doch den kostspieligen Eingriff, der noch dazu in Texas stattgefunden hätte, konnte sich die junge Familie, die bereits eine zweijährige Tochter hatte, nicht leisten. Also glaubten sie weiter daran, dass ihre Tochter stark genug sein würde, eine Operation nach der Geburt zu überstehen.

Wie sich herausstellte, war sie das auch. Denn nach dem elfstündigen Eingriff konnte das Ärzte-Team gute Nachrichten überbringen. Dorothea hat überlebt! Kurze Zeit später, als das Neugeborene wieder auf der Station war, erlitt es einen Herzstillstand. Doch durch das schnelle Eingreifen der Mediziner:innen konnte man das Mädchen wieder zurückholen und das Herz zum Schlagen bringen.

Mittlerweile geht es endlich bergauf. „Sie sieht aus wie ein gesundes Baby und wir können nicht glauben, wie weit sie es geschafft hat“, so der Vater des Säuglings. Die Mutter fügt hinzu: „Wir haben das erstaunlichste kleine Mädchen, und es gedeiht – Dorothea ist unser Wunder.“