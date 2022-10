Jeder hat so seinen Celebrity-Crush, nicht wahr? Bei Daniel Radcliffe hat sich schon relativ früh herausgestellt, dass es sich dabei um Cameron Diaz handelt. Denn während der Dreharbeiten für „Harry Potter“ hatte er immer ein Bild der amerikanischen Schauspielerin mit am Set.

Aus welchem Grund, verriet jetzt sein Co-Star Tom Felton in seinem neuen Buch.

Daniel Radcliffe nahm Bild von Cameron Diaz mit zum Set

Liebt ihr es nicht auch, wenn Prominente aus dem Nähkästchen plaudern und Details von anderen Celebrities verraten? Tja, irgendwann in der Karriere kommt wohl der Punkt, an dem viele ein Buch schreiben und dabei das eine oder andere Geheimnis ausplaudern. So auch Draco-Malfoy-Darsteller Tom Felton. Denn er berichtet in seinen Memoiren „Beyond The Wand: The Magic and Mayhem Of Growing Up A Wizard“ über die ungewöhnlichen Methoden, die man am Filmset von „Harry Potter“ angewendet hat.

Vor allem Daniel Radcliffe hatte eine ganz besondere Begleiterin, wenn er am Set Quidditch spielte oder auf seinem Zauberbesen Dementoren bekämpfte. Denn damit der damals sehr junge Radcliffe wusste, in welche Richtung er blicken sollte, klebten die Produzenten kurzerhand das Bild von Cameron Diaz an eine Stange, um den Blick des Schauspielers dorthin zu lenken.

Und warum der große Aufwand? Vor allem im ersten Teil der berühmten Filmreihe „Harry Potter und der Stein der Weisen“ kam eine große Menge an digitalen Effekten zum Einsatz. Doch die konnte man erst in der Postproduktion, sprich, wenn der Film schon längst zu Ende war, sehen. Daher musste der Cast während der Dreharbeiten auch oft improvisieren und sich vorstellen, dass gerade ein kleiner Ball auf sie zugerast kam. Oder andere Hogwarts-Schüler:innen ihren Weg in der Luft kreuzten, obwohl in Wahrheit rein gar nichts da war.

Cameron Diaz ersetzte Tennisbälle

Damit Daniel Radcliffe, Tom Felton, Emma Watson und Co also schnell wussten, in welche Richtung sie erschrocken blicken sollten, gab es Stangen, an denen Tennisbälle befestigt waren. Doch mit der Zeit gab es immer mehr Kameras und immer mehr Objekte, mit denen die Darsteller:innen konfrontiert waren. Damit keine Verwirrung und damit auch eine zeitliche Verzögerung entstehen konnte, durfte jede:r der Schauspielenden eigene Bilder mit ans Set bringen. Das beschreibt Felton auch in folgender Passage:

„Manchmal gab es dort oben mehr als nur einen Tennisball, und da einer dem anderen sehr ähnlich sah, gaben sie uns nach einer Weile mehr individuelle Objekte zum Anstarren. Wir haben Bilder von etwas oder jemandem ausgewählt, der uns am Herzen liegt. Daniel Radcliffe hatte ein Bild von einer besonders schönen Cameron Diaz“. Übrigens: Tom Felton hat ebenfalls ein Bild mitgebracht, das ihm viel bedeutet: ein Foto von einem Karpfen. Denn was viele vielleicht nicht wissen: der Schauspieler ist leidenschaftlicher Fischer!

Notiz an uns: Wenn wir das nächste Mal ein Quidditch-Spiel in den „Harry Potter“-Filmen sehen, wissen wir ganz genau, dass der kleine Daniel Radcliffe hier in Wirklichkeit in die stechend blauen Augen von Cameron Diaz blickt … und Tom Felton einen Karpfen fixiert.

Auch Drew Barrymore war Celebrity-Crush

Daniel Radcliffe macht kein Geheimnis daraus, dass er für echte Hollywood-Ikonen schwärmt. In einem Interview mit der britischen Radioshow „Capital Breakfast“ gestand er, dass es zwei Frauen gibt, die ihn auf mehrere Arten inspirieren. Auf die Fragen nach seinen größten Celebrity-Crushes antwortete der 32-Jährige: „Cameron Diaz ist noch immer ganz oben auf der Liste. Drew Barrymore ist da auch vertreten …“. Gut, jetzt wissen wir also, dass Radcliffe ein großer Fan des Action-Streifens „3 Engel für Charlie ist“.