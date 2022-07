Ruhe, Entspannung und einfach nichts tun: Das ist der absolute Albtraum für manche Sternzeichen. Denn sie brauchen ständig neue Herausforderungen.

Ein Tag ohne Challenge ist für sie ein verlorener Tag.

Stier

Die Stiere sind extrem ehrgeizig und zielstrebig. Sie wollen so viel wie möglich aus ihrem Leben machen und sind deshalb ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Sei es im Berufsleben, der persönlichen Weiterbildung oder in Beziehungen. Die Stiere wollen einfach alles erreichen.

Diese Zielstrebigkeit sorgt dafür, dass die Stiere einfach immer beschäftigt sind und einen leeren Terminkalender nicht kennen. Dabei würde ihnen ein bisschen Ruhe gut tun, um sich darüber klar zu werden, welches große Abenteuer sie eigentlich noch gerne erleben würden.

Löwe

Löwen lieben Stress. Denn nach außen hin wirken sie ihrer Meinung nach dadurch immer wichtig. Gestresste Menschen werden schließlich gebraucht, oder? Und genau das will der Löwe: wichtig sein. Er genießt es also, wenn er viele Herausforderungen und Aufgaben hat und sehnt sich immer nach neuen Dingen auf seiner To-Do-Liste.

Was er dabei allerdings vergisst: Bei all den Aufgaben geht Selfcare schnell unter und das Tierkreiszeichen verliert sich in einem Haufen an neuen Aufgaben, die es eigentlich gar nicht machen will. Keine Sorge, liebe Löwen. Ihr werdet auch gebraucht, wenn eure To-Do-Liste nur eine Seite lang ist.

Jungfrau

Als absolute Perfektionisten und Workaholics lieben die Jungfrauen Herausforderungen. Ruhe ist für sie langweilig, immer das gleiche zu tun gleicht für sie ihrem schlimmsten Albtraum. Denn die Jungfrauen wollen einfach nie stillsitzen. Sie wollen sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben und sind sich sicher, dass es immer Platz für Optimierungen gibt.

Das mag für ihr professionelles Umfeld viele Vorteile haben (wer eine Jungfrau in der Management-Ebene hat, erlebt ständig neue Projekte und Upgrades), im Privatleben wird das jedoch schnell anstrengend. Denn ein gemütlicher Spaziergang wird schnell zur Extremwanderung; ein Shoppingnachmittag artet schnell in einem Makeover aus. Den Jungfrauen würde es also gut tun, auch einmal auf die Bremse zu treten – ihre Liebsten werden es ihnen danken!