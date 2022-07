Ewig Kind bleiben. Das wäre doch so viel schöner als erwachsen sein. Doch während die meisten unter uns sich mit der Tatsache abfinden, dass man irgendwann Verantwortungen übernehmen muss, kommt das für manche Sternzeichen absolut nicht in Frage.

Denn diese Sternzeichen weigern sich, erwachsen zu werden.

Fische

Fische sind viel zu verträumt, um sich der Realität des Lebens stellen zu wollen. Sie sehnen sich nach den einfachen Dingen im Leben: Entspannung und jeder Menge Spaß. Und diese Dinge lassen sich am einfachsten erreichen, wenn man nicht wirklich erwachsen wird.

Deshalb beharren die Fische auch sehr lange darauf, noch jung zu sein und das große Erwachsenenleben noch vor sich zu haben. Dabei vergessen die Fische aber gerne, dass die Freiheit, die sie sich erhoffen auch immer mit einem gewissen Budget verbunden ist. Und für dieses muss man leider arbeiten (oder im Lotto gewinnen – diese Option bleibt den Fischen natürlich offen!)

Krebse

Krebse sind extrem nostalgisch und trauern gerne der „guten alten Zeit“ hinterher. Sei es der erste Crush, das erste Mal richtig Feiern gehen oder die erste Reise alleine. Die Krebse neigen dazu, in der Vergangenheit zu leben und vergessen dadurch nur allzu gerne auf das Hier und Jetzt. Und in diesem sind sie nun einmal deutlich älter und haben deutlich mehr Verpflichtungen. Das gefällt den Krebsen ganz und gar nicht, denn wenn es nach ihnen ginge, würden sie den ganzen Tag mit ihren alten Tagebüchern und Fotoalben verbringen und so die Probleme ihres Alltags einfach verdrängen.

Aber liebe Krebse, ein kleiner Tipp: Auch als Erwachsener könnt ihr noch jede Menge erste Male erleben und diverse Dinge entdecken. Das Leben ist nach der 30 noch lange nicht vorbei; also versucht, auch das Jetzt zu genießen.

Zwillinge

Wenn es für die Zwillinge ein klares Vorbild gibt, dann ist das Peter Pan. Denn die Zwillinge sind mindestens genauso abenteuerlustig und extrovertiert und wollen sich am liebsten jeden Tag in eine neue aufregende Lebensphase stürzen.

Die Zwillinge verstecken mit dieser Abenteuerlust aber auch eine große Angst vorm Erwachsenwerden. Denn sie fürchten, dass ihr großer Freundeskreis und die Lust nach neuen aufregenden Erlebnissen nach und nach verloren gehen könnten. Schließlich brauchen die extrovertierten Zwillinge ihr Umfeld, um eine Situation so richtig genießen zu können. Deshalb sucht sich das Tierkreiszeichen auch gerne immer wieder neue Freunde und Wegbegleiter, die ebenfalls den gleichen Drang nach ewiger Jugend haben.