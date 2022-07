Shanti aus Indien liebt Pizza. Und zwar so sehr, dass sie am liebsten jeden Tag eine verspeisen würde. Weil ihr Bräutigam aber zukünftig auch gern noch andere Gerichte essen würde, unterschrieb die Braut bei der Hochzeit ein Pizza-Limit.

Wegen der Extraklausel im Ehevertrag darf es nun höchstens einmal im Monat Pizza geben.

Laut Ehevertrag: Frau darf „höchstens einmal pro Monat Pizza“ essen

Pasta, Knödel oder doch Sushi? Wir alle haben eine Leibspeise. Und wir alle wissen: Lieblingsessen sind eine echte Herzensangelegenheit. Das kann auch Shanti Prasad aus Indien nur allzu gut nachvollziehen. Sie liebt Pizza. Und das so sehr, dass sie einfach jeden Tag eine verdrücken könnte. Ganz zum Ärgernis ihres Bräutigams Mintu. Der will in Zukunft auch noch andere Speisen essen. Shanti bekommt daher nun eine Art Pizza-Limit.

„Ich glaube, Shanti denkt in ihrer Freizeit und sogar im Schlaf an Pizza“, so ein Freund und Klassenkamerad des Paares. Es ist nicht so, dass Bräutigam Mintu Pizza hasst. Er wünscht sich aber trotzdem eine etwas abwechslungsreichere Ernährung. Zu ihrer Hochzeit musste die Braut daher einen Ehevertrag unterzeichnen, in dem unter anderem festgehalten wird, dass das Paar „nur einmal pro Monat“ Pizza essen wird. Auch wenn der Vertrag ernst gemeint sein dürfte, erhielt das Paar in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit für die skurrile Aktion.

Wie BBC berichtet, unterschrieben Shanti und Mintu den Vertrag im Rahmen einer großen Hochzeitszeremonie im indischen Bundesstaat Assam, unter dem großem Gelächter ihrer Angehörigen. Der Hochzeitsfotograf teilte dann ein Video von der Szene auf seinem Instagram-Kanal und der Clip ging sofort viral. Insgesamt erhielt das Video jetzt bereits über 46 Millionen Mal Aufrufe.

Vertrag wurde von Freunden erstellt

Mann könnte jetzt meinen, dass der Ehevertrag von Mintu selbst stammt. Aber dem ist nicht so; Freunde des Paares ließen sich nämlich den skurrilen Vertrag einfallen, um dem Paar das zukünftige Ehe-Leben zu erleichtern.

„Seit wir uns 2017 im College kennengelernt haben, haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben gesehen, wie ihre Romantik aufblühte, und wir wollten etwas Einzigartiges, etwas Unvergessliches für sie tun, wenn sie heiraten“, sagte der Freund des Paares und auch der Kopf hinter dem überraschenden Hochzeitsvertrag gegenüber BBC. „Also haben wir in unserer Gruppe ein Brainstorming durchgeführt und uns einige Punkte ausgedacht, von denen wir dachten, dass sie für sie funktionieren würden. Da sie ein echter Pizzafreak ist, haben wir den Punkt ganz oben platziert“, erklärte er.

Weitere Bedingungen

Der Vertrag, der in der Woche vor der Eheschließung Gestalt annahm, enthielt aber nicht nur die Pizza-Klausel, sondern viele weitere Bedingungen: So muss Mintu künftig immer sonntags das Frühstück machen, alle 15 Tage die Einkäufe erledigen und er darf nur in Begleitung seiner Frau zu nächtlichen Partys gehen. Abgesehen davon, dass Shanti ihren Pizzakonsum einschränken muss, sollte sie zustimmen, täglich ins Fitnessstudio zu gehen und jeden Tag einen Sari zu tragen – „weil Mintu sagt, dass sie in einem Sari sehr schön aussieht“, so der Freund des Paares.

Die Braut nahm die Aktion jedenfalls mit Humor. Wirklich daran gehalten, hat sie sich noch nicht: „In den ersten zwei Wochen seit der Hochzeit haben wir schon zweimal Pizza gegessen.“, so Shanti.

Wie steht ihr zu Pizza? I love it!!! Muss nicht unbedingt sein …

