Ein echter Albtraum für alle Spinnenphobiker. Eine 78-jährige Frau aus Deutschland hat während der Fahrt zwei Spinnen in ihrem Auto entdeckt. Durch den Schreck verlor sie die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen ein Brückengeländer.

Die Frau blieb aber zum Glück unverletzt!

Frau baut Unfall, weil sie Spinnen im Auto findet

Für Menschen, die an einer Spinnenphobie leiden, ist es der absolute Albtraum: Eine Spinne im Auto. Und wir alle kennen wohl mittlerweile die viralen Videos aus Australien, in denen eine XXL-Tarantel während der Autofahrt den Weg in das Innere des Autos findet. Klar, in Australien treiben sich andere Kaliber herum, als hierzulande. Dennoch kann eine solche Situation für Panik sorgen, egal welche Größe die Spinne dann letztendlich hat.

Eine Erfahrung, die jetzt auch eine 78-jährige Frau aus Deutschland machen musste. Nachdem die Frau während der Fahrt zwei Spinnen in ihrem Auto entdeckt hatte, verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr gegen ein Brückengeländer.

Glück im Unglück

Laut der zuständigen Polizei habe sie die Spinnen bemerkt und versucht, diese zu erschlagen. Dabei sei sie allerdings so unglücklich gegen das Lenkrad gestoßen, dass ihr Auto das Geländer der Brücke rammte. Laut den Berichten habe die Frau eine Spinnenphobie.

Doch wie der Sprecher sagte, habe die 78-Jährige „Glück im Unglück gehabt“. Das Geländer stoppte ihren Wagen und sie blieb fast wie durch ein Wunder völlig unverletzt. Doch, dass eine solche Aktion auch ganz anders ausgehen kann, steht außer Frage. Das richtige Verhalten beim Fund einer Spinne (oder eben sogar mehrerer Spinnen) im Auto ist daher essenziell, damit der Schreck nicht lebensgefährlich wird.

Spinne im Auto – was ist zu tun?

Okay, die meisten Spinnenphobiker würden auf diese Frage antworten: „Auto an die Wand fahren“. Doch Spaß beiseite: Egal wie groß die Angst vor den Achtbeinern auch sein mag, ihr solltet stets Ruhe bewahren und nicht ausflippen!

Als Reminder: Eine Spinne im Auto ist nicht gefährlich, denn die Tiere machen uns Menschen nichts und beißen nur, wenn sie selbst in Panik geraten. Heißt: Solange weder du noch die Spinne in Panik geraten, ist alles gut und alle sind safe!

Für wen die Fahrt mit Spinne im Auto allerdings unmöglich erscheint, sollte so schnell wie möglich rechts ran fahren und anhalten. Eine Weiterfahrt unter diesem Stress erhöht nämlich das Unfallrisiko. Wenn ihr euch traut: fangt die Spinne ein und befördert sie aus dem Auto. Spinnenphobiker sollten grundsätzlich einen Spinnenfänger im Auto mitführen. Damit könnt ihr das Tier leicht fangen, ohne ihm allzu Nahe kommen zu müssen.

Ekelst du dich vor Spinnen? Ja, ich hasse die Krabbelviecher. Nope! Spinnen sind außerdem ein wichtiger Teil unseres Ökosystems. Mir sind sie egal!

