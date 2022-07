In den kommenden Tagen rollt eine extreme Hitzewelle über Europa hinweg. Teilweise werden rekordbrechende Höchsttemperaturen von bis zu 42 Grad erwartet. Vor allem in Großbritannien soll es besonders heiß werden. Aber auch hierzulande müssen wir im Laufe der Woche mit extrem hohen Temperaturen rechnen.

Mehrere Länder bereiten sich nun auf die Hitze vor.

Hitzewelle in Europa: Über 40 Grad erwartet

Der Sommer ist da – und zwar richtig. Während wir uns vor ein paar Monaten noch auf höhere Temperaturen gefreut haben, holt uns jetzt die bittere Realität ein und verpasst uns einen Klimawandel-Dämpfer. Denn in den kommenden Tagen wird es richtig heiß. Länder in ganz Europa bereiten sich deshalb auf die Hitzewelle vor und rufen dazu auf, sich möglichst im Schatten aufzuhalten und vor der Hitze zu schützen.

In Großbritannien etwa soll es am Montag (18. Juli) und Dienstag (19. Juli) bis zu 41 Grad haben – das wäre ein neuer Hitzerekord; zuletzt lag der Höchstwert nämlich bei 38,7 Grad (2019). Erst am Mittwoch sollen die Temperaturen dort wieder sinken.

Auch in Frankreich werden neue Höchsttemperaturen erwartet. Dort soll es laut dem nationalen Wetterdienst sogar bis zu 42 Grad haben. Ähnlich heiß wird es auch in Deutschland; unsere Nachbarn erwarten Temperaturen von bis zu 40 Grad.

Bis zu 38 Grad in Österreich

Und auch vor Österreich macht die Hitzewelle nicht Halt. Laut Prognosen werden am Dienstag etwa 35 Grad erwartet. Noch heißer soll es am Mittwoch werden, dann könnten die Temperaturen nämlich sogar auf 38 Grad steigen. Am heißesten wird es laut Experten in Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland. Erst ab Donnerstag sollen die Temperaturen dann wieder sinken.

Hitzewellen wurden deutlich länger: Die durchschnittliche Dauer einer #Hitzewelle hat sich in den letzten Jahrzehnten in ganz Österreich vervielfacht. Die Grafik zeigt jeweils den Vergleich einer durchschnittlichen Hitzewelle im Zeitraum 1961-1990 zu 1991-2020. #hitze #klimakrise pic.twitter.com/Onyvkvteda — zamg.at (@ZAMG_AT) July 1, 2022

Unterdessen kämpfen vor allem südliche Länder wie etwa Griechenland, Spanien, Italien und auch Frankreich aufgrund der enormen Hitze gegen Waldbrände. Unzählige Menschen mussten dort zudem wegen Temperaturen über 40 Grad in Sicherheit gebracht werden.