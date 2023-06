Sängerin Pink ist geschockt: ein Fan hat sie während einer ihrer Konzerte beim Hyde Park Festival in London mit einem sehr speziellen „Geschenk“ überrascht, dass er auf die Bühne geworfen hat.

Hier zeigt sich selbst der erfahrene Megastar sprachlos …

Das BST Hyde Park Festival in London war wie immer eine Show voller Stars, guter Laune und unzähligen Fans, die ihre Lieblingsacts live sehen wollten. Doch ein Zwischenfall sorgt jetzt für Sprachlosigkeit. Denn ein Fan hat während eines Konzertes von Pink kurzerhand einen Sack mit weißem Inhalt auf die Bühne geworfen. Das brachte selbst die erfahrene Sängerin aus dem Konzept. „Ist das die Asche deiner Mutter?“, fragte die 43-Jährige, während sie auf der Bühne stand.

Der Fan scheint mit „Ja“ zu antworten, wie ein Video der Daily Loud zeigt. „Ich weiß nicht, was ich davon halten soll“, so Pink. Dann platziert sie die Asche der Fan-Mutter vorsichtig auf der Bühne und fährt mit dem Konzert fort. Auch kurze Zeit später scheint sich die „Trustfall“-Sängerin aber noch nicht ganz von dem Schock erholt zu haben. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, gesteht sie.

Auf Twitter haben Videoclips von diesem skurrilen Konzert-Moment sofort die Runde gemacht. Eine Person merkt an: „Auch wenn die Mutter ein großer Pink-Fan war, ist es nicht etwas respektlos, ihre Asche so herumzuwerfen?“. Ein anderer User zeigt sich genervt: „Die Leute machen echt alles für Aufmerksamkeit“. Eine weitere Userin schreibt besorgt: „Zuerst Handys und jetzt Asche?“ und nimmt damit Bezug auf Sängerin Bebe Rexha, die während eines ihrer Konzerte von einem Handy im Gesicht getroffen wurde.

Generell scheinen Fans aktuell immer wieder auf seltsame Gedanken zu kommen. Auch Ava Max wurde während eines Konzertes attackiert. Ein Mann stürmte plötzlich auf die Bühne und schlug der „Sweet but Psycho“-Interpretin während ihrer Performance ins Gesicht. Die 29-Jährige ließ sich zuerst nichts anmerken, brachte ihren Song sogar zu Ende. Doch dann verließ sie die Bühne. Kurz darauf veröffentlichte Ava dann einen wütenden Tweet. „Er hat mich so hart geschlagen, dass ich einen Kratzer auf der Innenseits meines Auges habe. Er wird nie wieder bei einer meiner Shows dabei sein“, so die Sängerin.

He slapped me so hard that he scratched the inside of my eye. He’s never coming to a show again 😡😡thank you to the fans for being spectacular tonight in LA though!!❤️