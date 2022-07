Bennifer forever! Jetzt ist es also soweit und unser liebstes Y2K-Nostalgiepaar Jennifer Lopez und Ben Affleck hat endlich geheiratet. Die ersten Bilder der Hochzeit verraten, dass es auf jeden Fall ziemlich turbulent war.

Jennifer schwärmt online von ihrem ganz besonderen Tag.

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind verheiratet

„Wir haben es geschafft. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, dass Liebe geduldig ist. Zwanzig Jahre lang geduldig“, mit diesen Worten verkündet Jennifer Lopez auf ihrem Blog „On The JLo“ die frohe Botschaft. Sie und Ben Affleck haben sich endlich das Ja-Wort gegeben.

Wer jetzt aber an eine große und pompöse Zeremonie denkt, liegt falsch. Denn das Paar, das uns in den vergangenen Wochen und Monaten mit unzähligen Flirtfotos und öffentlichen Romanzen an die Existenz der wahren Liebe erinnern wollte, bevorzugte offenbar eine kleine und intime Zeremonie.

Und dafür ging es nach Las Vegas. „Um halb eins morgens im Tunnel der Liebe, mit deinen Kindern und demjenigen, mit dem du für immer zusammen sein wirst“ wollte JLO den Bund der Ehe eingehen. Von Star-Allüren oder einer besonderen Behandlung war hier offenbar keine Spur.

„Sie hatten Recht, als sie sagten: ‚All You Need Is Love'“

„[Wir] standen in der Schlange für eine Lizenz mit vier anderen Paaren, die alle die gleiche Reise in die Hochzeitshauptstadt der Welt machten“, schreibt JLo. „Hinter uns hielten sich zwei Männer an den Händen und umarmten sich. Vor uns ein junges Paar, das die dreistündige Fahrt von Victorville zum zweiten Geburtstag seiner Tochter auf sich genommen hatte – wir alle wollten dasselbe: dass die Welt uns als Partner anerkennt und wir der Welt unsere Liebe durch das uralte und fast universelle Symbol der Ehe erklären.“ Es sei genau das gewesen „was wir wollten“, betont der Superstar und postet auch Schnappschüsse und Selfies von ihrem ganz besonderen Tag.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. 🤍 pic.twitter.com/kcifuJQE4I — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2022

Jennifer Lopez minutes before her wedding with Ben Affleck! pic.twitter.com/z1EbF5VytA — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 18, 2022

Spätnachts ging es vor den Alter; so spät, dass die Kapelle fast schon geschlossen hatte. Auch ein Elvis-Imitator war zur Vollziehung der Trauung nicht mehr verfügbar. Doch es wäre nicht Bennifer, wenn es nicht doch ein bisschen Glamour gäbe. Denn die Kapellenmitarbeiter „ließen uns Fotos in einem rosa Cadillac Cabrio machen, das offensichtlich einst vom King selbst benutzt wurde (aber wenn wir Elvis selbst sehen wollten, kostete das extra und er war im Bett).“

Aber der perfekte Abend war offenbar auch ohne Elvis-Imitator möglich. Denn auf ihrem Blog schwärmt Jennifer nur so von ihrem großen Tag. „Sie hatten Recht, als sie sagten: ‚All You Need Is Love‘. Wir sind so dankbar, dass wir das in Hülle und Fülle haben, eine neue wunderbare Familie mit fünf erstaunlichen Kindern und ein Leben, auf das wir nie mehr Grund hatten, uns zu freuen“, schreibt sie online. Jennifer hat Medienberichten zufolge übrigens Bens Nachnamen angenommen und ist jetzt ganz offiziell Jennifer Affleck! „Die Liebe ist eine großartige Sache, vielleicht die beste aller Sachen – und sie ist es wert, darauf zu warten“, schreibt sie ganz verliebt!

Bennifer bereits 2002 ein Paar

Und gewartet hat das Paar wirklich lange genug. Schließlich waren Bennifer bereits Ende 2002 DAS Traumpaar schlechthin. Als sie sich am Set für den gemeinsamen Film „Gigli“ kennenlernten dachten Fans und Beobachter: Dieses Paar hält für immer. Doch es kam anders und 2004 gaben die beiden ihre Trennung noch vor der Hochzeit bekannt. Ben heiratete 2005 Jennifer Garner, Jennifer war mit Marc Anthony verheiratet und anschließend mit Alex Rodriguez verlobt. Beide bekamen auch Kinder.

Doch 2021 folgte nach Trennungen auf beiden Seiten dann die große Überraschung: Bennifer feierte ein Comeback. Ein Comeback, das jetzt seinen Höhepunkt vor dem Traualtar in Vegas hatte. Also wenn das nicht klingt wie aus einem kitschigen Hollywood-Film, dann wissen wir auch nicht weiter.