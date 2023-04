Die Lovestory von Kourtney Kardashian und Travis Barker sorgt immer wieder für Schlagzeilen und ganz schön viel Instagram-Content. In einem neuen Reality-Special erfahren Fans ab 13. April, was bei ihren drei Hochzeiten hinter den Kulissen passiert ist.

Denn in „Til Death Do Us Part: Kourtney And Travis“ bekommen wir jetzt intime Einblicke in die Feiern.

Kourtney Kardashian und Travis Barker bekommen Reality-Special

Was auch immer die Kardashians machen: eine Kamera ist fast immer dabei. Schließlich dreht die prominente Familie mittlerweile seit 2007 ein Reality-Format nach dem anderen. Und wann immer es große Ereignisse gibt, darf auch ein Spin-Off oder Special nicht fehlen.

Das ist eine Philosophie, die die Familie offenbar auch nach dem Ende von „Keeping Up With The Kardashians“ weiterverfolgt. Denn zusätzlich zu der Reality-Show „The Kardashians“ gibt es ab 13. April das Special „Til Death Do Us Part: Kourtney And Travis“. Wie der Titel schon verrät, wird es darin um das It-Paar unter den Kardashians gehen. Genauer genommen zeigt das Special – das rund einen Monat vor der neuen Staffel von „The Kardashians“ ausgestrahlt wird – die drei extravaganten Hochzeiten, die die beiden organisiert haben, um ihre Liebe offiziell zu machen.

Darum geht es in „Til Death Do Us Part“

Zur Erinnerung: Kourtney und Travis gaben sich das Ja-Wort zuerst ganz intim in Las Vegas. Danach folgte eine kleine Zeremonie in Santa Barbara, um die Ehe offiziell zu machen und zum Schluss gab es dann das große Finale in Form einer XXL-Hochzeit in Italien. Für die beiden ein absoluter Traum, von dem sie in dem ersten Trailer zum Special schwärmen. „Das ist unser persönliches Archivmaterial, das wir mit der Welt teilen“, verrät Kourtney in dem ersten Trailer. „Kannst du glauben, dass wir drei Mal geheiratet haben?“

Und auch Travis ist in dem ersten Clip immer noch ziemlich überwältigt von all den Hochzeiten. „Es ist wie die Wahl eines Kindes – ich kann mich nicht für die beste entscheiden“, verrät er. „Vegas war wie unsere wilde Rockstar-Hochzeit. Santa Barbara war so traditionell, wie die Hochzeit von jedem anderen auch hätte sein können.“ Für Kourtney war das große Finale in Italien dann vor allem eines: „wirklich romantisch und klassisch.“ Ob diese Traumfeiern aber auch reibungslos geklappt haben oder es doch das ein oder andere Drama gab, erfahren wir dann in dem Special. Aber ganz ehrlich: wann in der Geschichte der Kardashians gab es denn mal ein Großereignis ohne Drama?