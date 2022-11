Egal ob beim Essen, im Beziehungsalltag oder für uns selbst: Manchmal brauchen wir einfach ein bisschen mehr Würze! Gut, dass wir hier ein paar Tipps für dich parat haben, wie du dein Leben spicy gestalten kannst. 😉

Am Arbeitsweg

Mäh! Montag, müde, kalt… Wer kennt nicht den absoluten Monday Blues, der vor allem bei dem grauen und tristen Wetter auf uns wartet? Doch damit ist jetzt Schluss und wir zeigen euch wie: Mit einer passenden Playlist wird der noch so verregnete Arbeitsweg zum Catwalk. Als kleine Inspo schlagen wir dir den Song „Spice up your life“ von den Spice Girls vor. Also nunja… nur so als passende Idee! 😉 Für mehr Song-Inspos hier die „Spice up my life“-Playlist von Kotányi! 🙌

via GIPHY

In der Küche

Du kochst immer nur die drei gleichen Gerichte? Kein Wunder, dass dein Essen langsam fad wird! Am 24. Oktober, dem Tag des Gewürzes, ändern wir einmal die Sachlage und holen uns die tollen und hochwertigen Gewürze von Kotányi in den Kochtopf. Die nachfüllbaren und hochqualitativen Glas-Behälter und Mühlen hübschen nicht nur deine Küche auf, sondern geben dir auch das gewisse Extra für dein nächstes Lieblingsgericht – natürlich gewürzt und somit fein abgeschmeckt. 😋 Finde direkt auf Kotányi Inspiration für dein nächstes Kocherlebnis und spice up your life!

Wir wissen schon, welches das beliebteste Gewürz des Jahres in Österreich ist! Du willst auch mehr über die spannende Welt der Gewürze erfahren? Hier geht es zum gesamten Gewürz-Report von Kotányi.

Bild: Kotányi

Im Beziehungsleben

Puh… Die Luft ist manchmal draußen? Der Alltag hat euch eingeholt? Unschön, aber nichts, was wir nicht noch versuchen können zu retten! Denn die 2-2-2-Regel bringt euch wieder Pepp in euer Beziehungsleben! Was das ist? Soll heißen: Geht alle 2 Wochen gemeinsam auf ein Date, plant alle 2 Monate ein gemeinsames Wochenende und alle 2 Jahre einen gemeinsamen Urlaub. Einzige Regel: Just the two of you! Und versprochen, bei der Date-Auswahl kann es dann mit der Zeit ganz schön spicy werden. 😉

via GIPHY

Im Badezimmer

Deine tägliche Morgen-Routine geht dir auf den Geist? Feel you, sis. Aber das ändern wir ganz schnell, denn wir wissen doch alle, wie wichtig Skincare für dich und deine Gesundheit ist! Damit wir wieder gerne Zeit im Badezimmer verbringen und richtig viel Spaß dabei haben, sollten wir es uns so gemütlich wie möglich gestalten. Das heißt also: Deko, Deko und nochmals Deko! Eine Duftkerze hier, flauschige Handtücher da… und zack, du bist lieber im Badezimmer als im Rest deiner Wohnung. Dank uns später. ☝

via GIPHY