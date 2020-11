Beziehungen sind etwas wirklich Schönes. Aber ab und zu schleichen sich auch in die beste Beziehung Streit-Themen ein, die eigentlich keinen Sinn ergeben.

Das sind die Top 5 der dümmsten Streitereien in einer Beziehung:

1. Der Streit über den Streit

Während einer hitzigen Diskussion sagt man schon mal was, was man eigentlich nicht so meint. Und schon ist der nächste Streit vorprogrammiert. Denn kurz nachdem die erste Diskussion beendet ist, wird schon darüber gestritten, was in dem Streit gesagt wurde. Klingt kompliziert und unnötig? Ist es auch!

2. Die Schwiegereltern

Dein Partner versteht sich nicht mit deinen Eltern? Und schon ist ein Streit vorprogrammiert. Und wenn dann auch noch die Schwiegermutter für einige Tage zu Besuch kommt und einfach alles kritisiert, dann eskaliert es meistens erst richtig.

3. Die Vergangenheit

Wenn man plötzlich realisiert: Mein Mann hat ja eine Vergangenheit. Und natürlich war da auch die ein oder andere Frau dabei. Doch egal wie irrational es ist, manchmal schleicht sich dann trotzdem die Eifersucht ein und der Fight kann beginnen.

4. Ordnung in der gemeinsamen Wohnung

Mit dem Partner zusammenziehen? Das ist für viele eine echte Herausforderung. Denn plötzlich liegen einzelne Socken im Wohnzimmer und die Lieblings-Pfanne steht noch immer dreckig am Herd. Da kann man schon mal ausrasten.

5. Wenn man unbedingt recht haben möchte

Es fängt mit einem netten Abend und einem gemeinsamen Essen an und endet in einem riesigen Streit. Aber nicht, weil irgendetwas Schlimmes passiert ist, nein, sondern weil man einfach recht behalten möchte. Mag es die Politik oder eine Belanglosigkeit, wie “Um wie viel Grad drehen Eulen ihren Kopf” sein. Die Sturheit überwiegt und artet in einem Streit aus… eigentlich wirklich unnötig.