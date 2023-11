2015 soll Jamie Foxx eine Frau angeblich in einem Restaurant in New York City sexuell belästigt haben. Das behauptet jetzt eine neue Klage gegen den Schauspieler.

Die Identität der Frau ist nicht bekannt.

Jamie Foxx wegen sexueller Belästigung verklagt

Es war rund ein Uhr in der Nacht, als eine Frau im Jahr 2015 in einem bekannten New Yorker Restaurant auf Jamie Foxx traf. Gemeinsam mit einer Freundin sah sie den Schauspieler im Lokal und ging auf ihn zu, um um ein Foto mit dem Hollywoodstar zu bitten. Das behauptet sie in einer kürzlich eingereichten Klage. Foxx stimmte den Fotos zu, behauptet die Frau, deren Name unbekannt ist. Doch dann geriet die Situation angeblich aus den Fugen.

Denn Foxx habe der Frau zuerst gesagt, sie habe „diesen Supermodel-Körper“ und betonte, wie gut sie rieche. Anschließend – behauptet die Frau – packte er sie am Arm und zog sie in den hinteren Bereich des Restaurant-Daches. Dort habe er „beide Hände auf ihre Taille gelegt, sie unter ihr ‚Crop Top‘ geschoben und begonnen, ihre Brüste zu reiben“, zitiert das „People“-Magazin aus den Gerichtsdokumenten. Der Schauspieler habe anschließend seine Hände in ihre Hose geschoben und seine Finger in ihre Genitalien eingeführt. Die Klägerin behauptet, dass Foxx „betrunken“ war. Als ihre Freundin in die Nähe der beiden kam, ließ Foxx schließlich von ihr ab, behauptet sie.

Klägerin fordert Schmerzensgeld

Es ist ein Erlebnis, das bei der Frau laut eigenen Aussagen „körperliche und seelische Verletzungen, Angst, Kummer, Verlegenheit und wirtschaftlichen Schaden“ als Folge hatte. Sie behauptet, dass sie sich daraufhin „einer medizinischen Behandlung und Beratung unterziehen“ musste. Sie „wird dauerhaft von den Verletzungen und der seelischen Belastung betroffen sein, die sie infolge des sexuellen Übergriffs, des Missbrauchs, des Überfalls und der Körperverletzung erlitten hat“, heißt es in der Klage.

Die Frau verklagt Foxx deshalb auf Schmerzensgeld; in welcher Höhe, ist nicht bekannt. Laut „CNN“ richtet sich die Klage aber nicht nur gegen Jamie Foxx. Auch die Muttergesellschaft des Restaurants wird verklagt. Der Vorwurf lautet „fahrlässige Einstellung, Schulung und Überwachung“. Weder Foxx noch die Restaurant-Besitzer haben sich bisher zu den Vorwürfen geäußert.