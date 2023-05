Mitte April wurde Jamie Foxx aufgrund eines medizinischen Notfalls in ein Spital eingeliefert. Seitdem waren nicht viele Informationen zu seinem Gesundheitszustand bekannt.

Nun aber meldet sich der Schauspieler erstmals selbst via Instagram zu Wort.

Jamie Foxx äußert sich erstmals nach medizinischen Notfall

Seit einigen Wochen machen sich Fans große Sorgen um Jamie Foxx. Mitte April, wurde der Schauspieler wegen eines „medizinischen Notfalls“ bei Dreharbeiten zum Film „Back in Action“ in ein Krankenhaus eingeliefert. In den letzten Tagen überschlugen sich dann die Headlines rund um den „Django Unchained“-Darsteller. Demnach soll sich der 55-Jährige noch im Krankenhaus befinden und sein Gesundheitszustand scheint weiterhin ernst zu sein.

Auf Instagram meldete sich vor kurzem dann auch sein Freund Charles Alston aka Charlie Mack zu Wort und rief dazu auf, für Jamie Foxx zu beten. „Guten Morgen Instagram, ich brauche euch alle, um unseren geliebten Bruder Jamie, den wir alle lieben und um den wir uns sorgen, in unseren Herzen und Gebeten zu tragen“, schrieb der Schauspieler. Fans machten sich deshalb nun große Sorgen um Jamie Foxx. Doch nun kann man offenbar ein wenig aufatmen. Denn Jamie Foxx äußert sich jetzt erstmals selbst zu dem Unfall.

„Schätze all die Liebe“

Es sind nur wenige Worte. Auf schwarzem Hintergrund schreibt Jamie in einem neuen Posting: „Ich weiß all die Liebe zu schätzen. Ich fühle mich gesegnet.“ Dazu ein betendes Hand-Emoji, ein rotes Herz und ein kleiner Fuchs. Und nicht nur das: Dazu meldet er sich auch noch in seiner Story kurz zu Wort. Er bedankt sich dort bei Musiker Nick Cannon dafür, dass dieser als Gast-Moderator in der Sendung „Beat Shazam“ für ihn eingesprungen war. Und, was auch ein gutes Zeichen ist: Er schreibt zudem noch: „Ich sehe euch alle bald.“

Fans und Freunde sind jedenfalls erleichtert und schicken weiterhin viele Genesungswünsche. „Ich schicke dir jeden Tag Liebe“, kommentiert zum Beispiel Ellen Degeneres unter Jamies Post. Auch Schauspiel-Kollege Jeremy Renner, der selbst noch mit den Folgen eines schweren Unfalls zu kämpfen hat, wünscht ihm gute Besserung.