Es war ein Schock für alle Marvel-Fans: Anfang des Jahres geriet Schauspieler Jeremy Renner in einen Unfall mit einem Schneepflug. Wie dramatisch das Erlebnis wirklich war, schildert er jetzt erstmals in einem emotionalen TV-Interview.

Demnach habe ihn sein Neffe für tot gehalten.

Jeremy Renner gibt erstes Interview nach Schneepflug-Unfall

Vier Monate nach seinem Unfall spricht Marvel-Star Jeremy Renner nun erstmals in einem TV-Interview über das tragische Ereignis. „Kannst du dich an den Schmerz erinnern?“, fragt ihn die Star-Journalistin Diane Sawyer in dem Teaser zu dem Interview, das am 6. April ausgestrahlt werden soll: „Ja, ich erinnere mich an alles! Ich war jeden Moment wach.“

Zu Erinnerung: Anfang des Jahres kam es für den 51-Jährigen zur Katastrophe. Eigentlich wollte er Medienberichten zufolge seinen Schneepflug verwenden, um ein Familienmitglied, das mit dem Auto im Schnee stecken geblieben war, zu befreien. Das gelang ihm zwar, doch als Renner aus dem Schneepflug aussteigen wollte, bewegte sich dieser direkt auf seinen Neffen zu. Bei dem Versuch das Fahrzeug zu stoppen, wurde Renner von dem Schneepflug überfahren und dabei schwer verletzt. In dem Teaser-Clip zu dem ABC-Interview erzählt der „Avengers“-Star nun, dass er es „nochmal tun“ würde, um seinen Neffen zu retten.

Neffe spricht über Unfall: „Ich dachte nicht, dass er noch lebt.“

Aber nicht nur Jeremy Renner kommt in dem Special zu Wort. Auch sein Neffe schildert seine Sicht des Unfalls. Er erinnert sich an den Moment, als er seinen Onkel mit blutüberströmtem Kopf vorfand. „Ich sehe ihn noch in der Pfütze an Blut liegen, das von seinem Kopf kam. Ich bin zu ihm gerannt, ich dachte nicht, dass er noch lebt.“ In der Vorschau werden dann Ausschnitte von Originalaufnahmen des abgesetzten Notrufs abgespielt. Und im Hintergrund ist immer wieder der vor Schmerzen stöhnende Schauspieler zu hören. „So klingt ein Mensch, der gerade stirbt.“, sagt eine Stimme aus dem Off.

Dramatische Erinnerungen, die an dem Star nicht einfach so vorbeigehen. Er kämpft während des Interviews mehrfach mit den Tränen. Der Hollywood-Star hatte sich bei dem Unfall zahlreiche Verletzungen zugezogen, darunter 30 Knochenbrüche unter anderem an Knie, Knöchel, Schulter, Schlüsselbein, Schienbein und Kiefer. Auch seine Lunge sei kollabiert. In dem Clip liest Sawyer die lange Liste an Verletzungen vor und nennt sie „beängstigend“. Dann kommen sie auf einen besonders emotionalen Moment im Krankenhaus zu sprechen.

Renner entschuldigte sich bei seiner Familie in Zeichensprache

Da der Schauspieler nach dem Unfall nicht mehr reden konnte, habe er seiner Familie in Zeichensprache „Es tut mir leid“ gesagt. Bei dem Gedanken daran kann der Schauspieler dann seine Tränen auch nicht mehr zurückhalten. Doch in diesem herzzerreißenden Moment mit seiner Familie habe er einen Entschluss gefasst. „Ich habe mich entschieden, zu überleben“, sagt er und fügt hinzu: „Das wird mich nicht umbringen. Auf keinen Fall.“

Und tatsächlich: Jeremy Renner ist nach dem schrecklichen Unfall nun offenbar wieder in guter körperlicher Verfassung. Der Schauspieler soll in zwei Wochen dann auch wieder über den roten Teppich laufen. Laut The Hollywood Reporter wird Renner nämlich am 11. April bei einer Veranstaltung in Los Angeles erwartet. Anlass für das Event ist seine neue Doku-Serie „Rennervations“, die am 12. April auf der Streamingplattform Disney+ erscheint. Darin renoviert und saniert der Schauspieler Autos für den guten Zweck.