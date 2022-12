P. Diddy schwelgt im Babyglück. Der US-Rapper ist zum siebten Mal Vater geworden. Das teilte er der Welt jetzt völlig überraschend auf Twitter mit.

Zudem verrät der 53-Jährige auch gleich, wie sein Baby heißt. Ein Name, der bereits jetzt für gemischte Reaktionen im Netz sorgt.

Rapper P. Diddy ist wieder Vater geworden

Diese Nachricht kommt tatsächlich überraschend. Rapper P. Diddy enthüllt nun, dass er Nachwuchs bekommen hat: Er ist Vater einer Tochter geworden!

Auf Twitter verkündet P. Diddy die frohe Botschaft und verrät dabei auch gleich, wie das Baby heißt. Sein kleines Mädchen hört auf den Namen Love Sean Combs. „Ich fühle mich so gesegnet“, freut sich der „Last Night“-Interpret. Seine Mama und seine Kinder Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila und Jessie seien total verliebt in das Baby, ergänzte der Rapper.

I’m so blessed to welcome my baby girl Love Sean Combs to the world. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie and myself all love you so much! God is the Greatest! — LOVE (@Diddy) December 10, 2022

Es ist P. Diddys siebtes Kind. Die Namen, die er in seinem Posting aufzählt, sind die seiner sechs anderen Kinder. Der Rapper hat bereits sechs leibliche Kids von drei verschiedenen Frauen. Sein erster Sohn Justin kam im Jahr 1993 auf die Welt. Seine Zwillinge und eine weitere Tochter wurden 2006 geboren. Außerdem hat er eine Stieftochter.

Name sorgt für Verwirrung im Netz

Wann das Kind geboren wurde oder wer seine Mutter ist, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass er das kleine Mädchen nach ihm benannt hat. Denn seit 2021 hat er seinen Namen von Sean John Combs offiziell in Sean Love Combs umschreiben lassen. Der Name des Babys sorgt jedenfalls schon jetzt für Diskussionen im Netz. So kommentiert ein Twitter-User beispielsweise zu P. Diddys Tweet: „Der Name wird für mächtig Verwirrung im Haus sorgen!“. Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich komm nicht über den Namen hinweg“.