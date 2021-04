Cheers Ladies! Wir haben genug vom schlechten Wetter und der Kälte, deshalb läuten wir jetzt einfach mit unseren frühlingshaften Drinks den Saisonwechsel ein! Wir haben uns umgehört, selbst getestet und sie gefunden: die fünf leckersten Frühlings-Drinks! Freut euch auf ein buntes Frühlingserwachen eurer Geschmacksknospen! Ready? Set, enjoy!

Chic in Pink

“Pink is my signature color” und pink ist auch unser Signature Aperitif! Die flüssige Antwort auf die traumhaft rosafarbenen Tulpensträuße, die Frühlingsgefühle in uns erwecken, ist der Himbeer-Prosecco mit Schuss. Er schaut nicht nur aus wie ein Traum in Pink, sondern schmeckt auch wie ein Traum. Zuerst ein Sektglas mit Puderzucker bestreuen. Anschließend 40ml Vodka, 1/2 TL Zitronensaft und ein paar Tropfen Rosenwasser in einen, mit Eis gefüllten, Cocktailshaker geben. Himbeeren hinzufügen und alles gut schütteln. Zum Schluss absieben und das Glas mit gekühltem Prosecco auffüllen. Chin-chin!

via GIPHY

Sparkling Spring

Wie sagt man so schön? “If life gives you lemons, make lemonade!” Kein Drink schreit mehr nach Sommer, Sonne, Sonnenschein als eine eisgekühlte Limo! Wir peppen den Klassiker ein bisschen auf und verleihen ihm ein ganz besonderes Prickeln! Denn mit dem neuen Alleskönner von SodaStream, dem DUO Wassersprudler und den Pepsi-Sirups, zieht nun in praktischer Größe der Geschmack ikonischer Softdrinks in unser Zuhause ein. Ganz einfach Leitungswasser in deinem SodaStream aufsprudeln, einen Schuss 7UP Sirup hinzufügen, ein Glas mit Eis, einer Scheibe Zitrone und ein paar Minzblättern füllen und voilà! Der perfekte Frühlings-Drink, für dich und deine Liebsten ist ready. Prost!

Bild: SodaStream

Cold Brew Coffee

Wir brauchen Abkühlung – ganz klar! Damit wir in der Früh voller Elan in den Tag starten können, brauchen wir aber unbedingt unsere tägliche Dosis Koffein. Mit steigenden Außentemperaturen sinken die Getränketemperaturen und aus Heiß- werden Kaltgetränke. Ihr wisst wovon wir sprechen: COLD BREW COFFEE SEASON IS BACKKKKK! Yayyy! Kaffee mit kaltem Wasser aufgießen und das Gemisch zwölf Stunden stehen lassen (WARNING: nicht umrühren!), Kaffeegemisch anschließend filtern. Im finalen Schritt ganz einfach in Gläser füllen, Eiswürfel dazu und nach Belieben mit Milch oder Milchalternativen verfeinern – DONE!

via GIPHY

Frühlingssalat im Glas

Neben dem schönen Wetter und den steigenden Temperaturen bringt der Frühling auch wieder köstliches Obst und Gemüse mit sich. Die ersten heimischen Erdbeeren werden reif, Rhabarber und Jungspinat haben Saison, österreichische Äpfel gibt es das ganze Jahr über und sie alle treffen sich in unserem schmucken Entsafter, beziehungsweise im Mixer. Ein Rezept brauchen wir hierfür nicht – erlaubt ist was schmeckt! Wir waren allerdings sehr begeistert von der Mischung: Apfel, Spinat, Zitrone, etwas Minze und Rhabarber. Das hat nach Gesundheit im Glas geschmeckt! Yummmyyy!

Bild: Unsplash // Christina Rumpf

Sauer macht lustig

Ganz nach dem Motto: “Gib deinem Leben einen Gin” haben wir den folgenden Drink kreiert. Denn ein guter G&T gehört mit Sicherheit zu jeder Cocktailstunde. Man nehme ein bauchiges Glas, fülle es mit Eiswürfeln und einem kräftigen Spritzer frischem Zitronensaft. Darauf folgen 40ml deines Liebings-Gin, ein Zweig Rosmarin, ein paar Beeren, eine Scheibe Zitrone und gießt das ganze mit Tonicwater auf. Voila! Ein klassischer Gin and Tonic mit einer angenehm sauren Note. Cheers babes!

via GIPHY