In der zweiten “Ladys Night” schickte Irina Schlauch gleich zwei Frauen nach Hause. Lia und Sandra mussten ihre Koffer packen. Als Favoritin der “Princess Charming” gilt vor allem Kandidatin Jana.

Denn sie konnte das erste Einzeldate mit Irina Schlauch genießen.

Diese zwei “Princess Charming”-Kandidatinnen sind raus

Die neue “Princess Charming” Irina Schlauch musste in der zweiten Ladys Night eine große Entscheidung treffen. Denn bei der ersten Entscheidung vergab die 30-Jährige 18 Ketten an die Kandidatinnen. Zwei von ihnen sind bereits im Vorfeld gegangen. Wenn sie eine nach Hause schickt, muss sie diese wieder zurückfordern. Und sie schickte gleich zwei Frauen nach Hause.

Vor allem Lia ging selbstsicher in die Entscheidung. “Ich behalte heute die Kette, weil mein Empfinden mir sagt, dass der Vibe und Flow heute natürlich waren”, sagte die Berlinerin im Vorfeld. Doch Irina war da anderer Meinung. “Lia, du bist eine megatolle Frau, aber leider habe ich heute nicht so die Vibes zwischen uns gespürt”. Mit Tränen in den Augen ging Lia schließlich zur “Princess” und gab ihr ihre Kette zurück. Doch damit war die Entscheidungs-Nacht noch nicht vorüber. Denn Irina musste noch eine weitere Kandidatin nach Hause schicken. Mit Sandra konnte die “Princess Charming” keinen Draht aufbauen, wie sie bei der Ladys Night erklärte. Deshalb musste auch sie schließlich ihre Kette abgeben. Das dürfte die Fans aber nicht sonderlich überraschen, denn die beiden hatten bisher kaum die Gelegenheit miteinander zu sprechen und beim Gruppendate hielt sich Sandra immer im Hintergrund.

Bild: TVNOW

Bild: TVNOW

Jana gilt als Favoritin von Irina Schlauch

So mussten also Sandra und Lia ihre Koffer packen. Die anderen Kandidatinnen können weiterhin um das Herz der “Princess Charming” kämpfen. Doch haben sie überhaupt eine Chance gegen die augenscheinliche Favoritin? In der vergangenen Folge lud Irina Schlauch eine der Kandidatinnen auf das erste Einzeldate ein, und zwar gleich in ihrer Villa. Die Auserwählte war Kandidatin Jana. Und das Date lief richtig gut. Zuerst quatschten die zwei Frauen über alles Mögliche. Von Hochzeit bis hin zu Jogginghosen und anschließend spielten sie sogar Fußball miteinander. Ist Jana die Favoritin der “Princess Charming” und wird sie schlussendlich ihr Herz erobern?

Bild: TVNOW

Alle Folgen von “Princess Charming” kannst du auch auf TVNOW streamen.