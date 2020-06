Endlich ist man die schreckliche Akne los, doch die Narben bleiben. Diese Überbleibsel der Erkrankung weg zu bekommen, kann manchmal langwieriger sein, als die Behandlung und Ausheilung der Akne selbst. Mittlerweile gibt es aber viele verschiedene Möglichkeiten, um die lästigen Aknenarben ein für allemal loszuwerden.

Generell unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Narben: hypertrophe (eine verdickte Narbe, die aus der umliegenden Haut ragt) und atrophe (Narben, die wie Einkerbungen in der Haut wirken). Die effektivsten Methoden, abseits von Cremes und Ölen aus der Drogerie, haben wir für euch zusammengefasst.

1. Laserbehandlung

Mithilfe einer Lasertherapie können sowohl hypertrophe als auch atrophe Narben behandelt werden. Hier werden verschiedene Laser verwendet, um Narbengewebe abzutragen und die Erneuerung der Haut zu fördern. Insgesamt zählt die Lasertherapie zu den erfolgsversprechendsten Möglichkeiten, hat allerdings auch ihren Preis. Die Kosten können je nach Einzelfall und der Anzahl an nötigen Behandlungen variieren.

2. Dermabrasion / Microdermabrasion

Eine weitere effektive Methode der Narbenbehandlung ist die Dermabrasion. Dabei wird die Haut wortwörtlich abgeschliffen, so kann überschüssiges Narbengewebe abgetragen werden und die Hautoberfläche wird glatter. Besonders schonend für die Haut ist die Microdermabrasion, bei der das Abschleifen mithilfe von feinen Kristallen erfolgt. Es sind dafür auch mehrere Sitzungen erforderlich, um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Dann kann man allerdings mit einem ebenmäßigen Hautbild rechnen.

3. Chirurgische Narbenkorrektur

Diese Behandlungsmethode kommt nur bei extrem großen Aknenarben infrage. Wenn andere – äußerliche Methoden – nicht erfolgreich sind, kann im Zuge einer Operation das Narbengewebe chirurgisch entfernt werden. Dabei entsteht im Regelfall zwar eine neue (OP-)Narbe, die ist allerdings weit weniger ausgeprägt und ästhetischer. Die richtige Nachbehandlung und Narbenpflege ist hier natürlich von größter Wichtigkeit.

4. Kältebehandlung

Die sogenannte Kryotherapie, also Kältebehandlung, wird häufig bei gröberen Narben angewandt. Der behandelnde Dermatologe vereist das Narbengewebe mit flüssigem Stickstoff und das Gewebe stirbt anschließend ab. Die abgestorbenen Hautzellen können anschließend noch einfacher chirurgisch entfernt werden.

5. Chemische Peelings

Chemische Peelings können, im Gegensatz zu oberflächlichen, wie der Dermabrasion, bis in tiefe Gewebsschichten vordringen. Dort beschleunigen sie die Hauterneuerung und können so ein ebenmäßigeres Hautbild begünstigen. Die Wirkstoffe in den Peelings, wie etwa Fruchtsäure (AHA) oder Trichloressigsäure (TCA), schädigen die Haut allerdings vorübergehend und sind daher mit Vorsicht zu genießen. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen etwa starke, lang andauernde Rötungen und Pigmentstörungen. Extrem aggressive, tiefgehende chemische Peelings werden in der Regel nur unter Vollnarkose und bei wirklich extremer Vernarbung durchgeführt. Weniger hoch prozentige Fruchtsäurepeelings werden hingegen auch bei aktiver Akne eingesetzt, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und das Hautbild zu verbessern.

6. Kortison Injektionen

Bei hypertrophen Narben gibt es noch die Möglichkeit einer Kortison-Unterspritzung. Kortison hemmt die Bildung von neuem Narbengewebe und lässt das vorhandene absterben. So wirkt die Aknenarbe flacher und ist weniger sichtbar – gesundes Gewebe kann sich allerdings bei dieser Behandlung nicht bilden.

Welche Behandlung ist für mich geeignet?

Wenn du auf der Suche nach einer geeigneten Behandlungsmethode bist, um deine Aknenarben loszuwerden, solltest du in jedem Fall einen Profi zu Rate ziehen. Bestenfalls sprichst du mit einer Dermatologin oder Kosmetikerin deines Vertrauens über die verschiedenen Möglichkeiten. Sie wird dir auf dich zugeschnittene individuelle Therapie-Vorschläge machen.